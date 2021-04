Tennis Club organizza l’Open di primavera: oltre 160 iscritti

Si chiama “Open di primavera” ed è un torneo di tennis maschile e femminile che il Circolo di San Severino ha organizzato per riaprire la stagione con un montepremi di 600 euro. E che fra gli appassionati ci sia tanta voglia di tornare alle gare lo dimostra il numero degli iscritti: ben oltre la soglia delle 160 adesioni, giunte da diverse parti della regione, e non solo. Le sfide sono già iniziate sui due nuovi campi in sintetico e andranno avanti fino ai primi giorni di maggio, compatibilmente con il “meteo” e le restrizioni Covid.

Dunque, un cartellone nutrito e anche qualificato sotto l’aspetto tecnico, per la soddisfazione del Tennis Club diretto dalla presidente Loretta Maglie. Il giudice arbitro del torneo è Luca Pagliari di Civitanova Marche. La finalissima potrebbe essere trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federtennis. Il condizionale è d’obbligo, al momento, perché la “cosa” è ancora in via di definizione.