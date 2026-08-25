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Un'immagine del Memorial Greta Ortenzi del 2025
Un'immagine del Memorial Greta Ortenzi del 2025

Basket, A2 femminile: il 12 settembre “Memorial Greta Ortenzi” con Matelica e Valdarno

in Sport 25 Agosto 2026 237 Visite

E’ iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2026-27 della Halley Thunder. Presso la Palestra della Libertà di Matelica, la squadra al completo si è radunata sotto le direttive di coach Alberto Matassini e del suo staff iniziando sùbito la preparazione in vista del campionato di serie A2 femminile di basket che prenderà il via il 3 ottobre quando le matelicesi esordiranno in trasferta a Ragusa.

Per la Thunder si tratterà del sesto campionato consecutivo nella seconda categoria nazionale.

Greta Ortenzi

Questa fase di preparazione al campionato sarà caratterizzata, oltre agli allenamenti giornalieri, da sei “test” amichevoli, in questo ordine: venerdì 4 settembre a Castenaso (Bo) con Vicenza (team di serie A2); mercoledì 9 settembre a Matelica con Livorno (serie A1); sabato 12 settembre (ore 18) dodicesimo “Memorial Greta Ortenzi” a San Severino con San Giovanni Valdarno (serie A2); mercoledì 16 settembre a Matelica con Perugia (serie B); sabato 19 settembre a San Giovanni Valdarno (serie A2); sabato 26 settembre a Matelica con Empoli (serie A2).

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