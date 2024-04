Folgore Castelraimondo “bestia nera” della capolista Settempeda

Nella prima uscita da campione in carica la Settempeda subisce una sconfitta che non arrivava da ben quattro mesi e la subisce per mano sempre dello stesso avversario, ovvero quella Folgore Castelraimondo che all’andata (15 dicembre) aveva espugnato il Soverchia nella prima panchina di Ciattaglia. Sono servite ben tredici giornate per rivedere ko i biancorossi e i castellani sono gli unici in stagione ad aver superato due volte coloro che poi hanno vinto il campionato. Con i tre punti messi in tasca la Folgore ottiene ciò che voleva, ovvero la salvezza ormai certa, mentre la Settempeda, che in pratica non aveva nulla da chiedere al match, riassapora l’amaro gusto della sconfitta dopo tantissimo tempo, ma il risultato negativo non comporta nulla di rilevante e ovviamente non inficia ciò che di eccellente è stato fatto in stagione. Folgore che voleva chiudere il discorso salvezza ed ha messo in campo tutti i migliori (a parte il portiere Tafa rimpiazzato da Savi); mentre mister Ciattaglia ha attuato un turnover ragionato che ha visto ruotare nell’arco del match molti giocatori a cominciare da chi aveva avuto meno spazio per finire con diversi giovani, senza contare poi chi è stato lasciato a casa. Le novità fra i titolari nella Settempeda sono: Scattolini tra i pali, Meschini e Lazzari in difesa, Codoni esterno sinistro, Sfrappini in attacco.

Avvio spigliato di partita per entrambe le formazioni che tengono un buon ritmo e si affrontano senza tatticismi. E’ la Folgore che per prima va vicina al vantaggio: Girolamini sfonda a destra e crossa rasoterra, girata di prima di Bisbocci ed ottima risposta in tuffo di Scattolini che toglie la palla dall’angolino basso di sinistra. Pochi istanti dopo i locali vanno sulla sinistra con cross di Dashi con Girolamini che sotto porta va in scivolata senza inquadrare lo specchio. Al 9’ ecco la Settempeda pericolosa sugli sviluppi di un corner: traversone di Quadrini con palla che arriva a Meschini che può deviare ma lo fa debolmente fra le braccia di Savi. Al 14’ altra grossa chance per la Folgore. Mannucci da centro area può calciare indisturbato ma il destro è largo. Al 18’ il risultato cambia. Kheder interrompe una iniziativa biancorossa che poteva essere pericolosa e fa ripartire Tesare che calcia dal limite con potenza, Scattolini non trattiene il pallone che torna in mezzo all’area, il portiere cerca di recuperarlo in tuffo ma viene anticipato da Bisbocci che lo salta e poi di sinistro può spingere in porta senza difficoltà. La reazione della Settempeda è praticamente immediata. Passano, infatti, tre minuti ed ecco il pari. Punizione (fallo su Sfrappini) da circa 25 metri che Quadrini esegue con un destro perfetto ed arcuato che aggira la barriera e si infila sotto la traversa alla sinistra di Savi che vola ma non può fare nulla per intercettare il pallone. Nei restanti minuti della frazione accade poco. Da segnalare un destro di Silla fermato in tuffo da Savi e un sinistro dal limite di Bisbocci con Scattolini bravo e reattivo ad alzare sopra la traversa con la punta delle dita. Secondo tempo con ritmi più blandi e sotto una pioggia battente. Nessuno sembra voler provare a vincere, anche se è la Folgore a tentare qualche sortita in velocità. Prima di uscire Castellano (al suo posto Wali mentre Mulinari aveva rilevato Tacconi) cerca un diagonale che Savi intercetta in tuffo. Al 60’ Dashi recupera palla e riparte fino ad andare al tiro che Scattolini ferma in due tempi.

Nella Settempeda subentra Alessandro Srappini (2006) che può così giocare con il fratello Alessandro. Il gol decisivo dei locali giunge al minuto 66. Bisbocci calcia con potenza dal limite, destro centrale che Scattolini para a mani aperte, la sfera resta in area, arriva Rossi Joaquin Manuel che anticipa di un soffio il numero uno ospite che tocca l’avversario mettendolo giù. Il fallo c’è così come il rigore che Bisbocci trasforma con un preciso rasoterra che spiazza Scattolini. 2-1 Folgore e doppietta per il bravo attaccante numero 11. In questo frangente dell’incontro ci sono tante sostituzioni e da ambo le parti: fra i biancorossi spazio a Filippo Ronci (2004) e al giovanissimo Leonardo Sigismondi (2006). Ultima parte di gara senza troppe emozioni e con poche azioni degna di nota. L’unica è quella del 76’ quando Farroni si destreggia al meglio sulla sinistra (doppio dribbling) con cross finale che passa davanti alla porta per poi essere preso da Silla che calcia in scivolata trovando però la schiena di un difensore che ribatte. Non si registra nulla fino al 94’ quando l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sancendo la vittoria della Folgore che ha il buon sapore della salvezza aritmetica.

Il tabellino

FOLGORE-SETTEMPEDA 2-1

MARCATORI: 18’ Bisbocci, 21’ Quadrini, 66’ Bisbocci su rigore

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Savi, Girolamini (90’ Belli), Kheder, Lori Giacomo (64’ Lori Simone), Sparvoli, Rossi Joaquin Manuel (73’ Binanti), Dashi, Rossi Cristian (70’ Di Piero), Mannucci (70’ Pallotta), Tesare, Bisbocci. A disp. Mancinelli, Scuriatti, Giorgetti, Boldrini. All. Cominelli

SETTEMPEDA: Scattolini, Meschini, Lazzari, Silla, Tacconi (46’ Mulinari), Codoni (56’ Sfrappini Francesco), Farroni, Quadrini, Sfrappini Alessandro (73’ Sigismondi), Dolciotti (73’ Ronci), Castellano (59’ Wali). A disp. Caracci, Copani, Gega, Cappelletti. All. Ciattaglia

ARBITRO: Sacco di Macerata

NOTE: ammoniti Rossi Joaquin Manuel, Tesare, Sparvoli, Di Piero, Mulinari.

Roberto Pellegrino