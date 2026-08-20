“Festa dell’estate” al Circolo Acli: domenica 23 agosto pranzo e musica dal vivo

Domenica 23 agosto il Circolo ricreativo settempedano Acli, col patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza la tradizionale “Festa dell’estate” presso il proprio parco in via XX Settembre.

Una giornata intera dedicata alla convivialità, alla musica e alla buona tavola, aperta a tutti.

Il programma della giornata.

Si parte alle ore 11.30 con la messa officiata da padre Luciano Genga all’interno del Circolo. A seguire il pranzo sociale curato dalla rosticceria “La Campagnola” di Castelraimondo, con un menu ricco e tradizionale.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, spazio al divertimento con la Matinée danzante e l’ascolto di musica dal vivo con l’orchestra di Matteo Bastari.

Al pranzo possono partecipare sia i soci sia amici e simpatizzanti. La quota di partecipazione è di 28 euro per i soci e 33 euro per i non soci.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile telefonare al 349 6857608.

Insomma, un’occasione per stare insieme e salutare l’estate in compagnia, tra piatti tipici e balli nel verde del Circolo Acli settempedano.