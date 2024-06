Palio: vietato uso di bicchieri e bottiglie di vetro per bevande da asporto

Al fine di tutelare la pubblica incolumità e in previsione dell’afflusso di un gran numero di persone in occasione di alcune giornate della rievocazione storica del Palio dei castelli, il sindaco ha firmato un’Ordinanza che vieta, dalle ore 20.30 alle ore 1 del giorno successivo, nelle giornate di sabato 8, martedì 11 e domenica 16 giugno, la somministrazione in bicchieri di vetro e la vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o alluminio, fatta eccezione per la somministrazione al tavolo, anche all’aperto, da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali ricadenti nelle vie del centro storico e in Piazza del Popolo

Le vie precisamente sono via Garibaldi, viale Bigioli, via Eustachio, viale Eustachio, via del Teatro, via Ercole Rosa, piazza del Mercato e via Gorgonero.

Con la stesa ordinanza vengono vietati l’introduzione e l’utilizzo in piazza di bottiglie o altri contenitori in vetro e di lattine nei medesimi giorni e orari.

L’inosservanza dell’Ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.