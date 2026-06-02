Tre podi e tanti progressi per il BluGallery Team al “Trofeo Fin Abruzzo”

Tre piazzamenti sul podio, un record personale e numerosi miglioramenti cronometrici. È il bilancio più che positivo del BluGallery Team al Trofeo Fin Abruzzo, disputato a Pescara dal 29 al 31 maggio, dove gli atleti delle categorie Assoluti ed Esordienti A hanno affrontato la prima uscita stagionale in vasca lunga all’aperto.

A mettersi particolarmente in evidenza è stata Hailie Medei, protagonista di un eccellente weekend di gare. L’atleta ha conquistato due medaglie d’argento nei 50 e nei 100 rana, ottenendo inoltre il nuovo record personale nei 50 rana con l’ottimo tempo di 33”66.

Sul podio è salito anche Giacomo Renzi, secondo classificato nei 400 misti grazie a una prova di grande spessore tecnico conclusa in 4’52”31, mentre Giacomo Cantarini ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 farfalla fermando il cronometro a 25”66.

Risultati che assumono ancora più valore considerando il momento della stagione. La manifestazione di Pescara rappresentava infatti il debutto all’aperto in vasca lunga per molti atleti del team, impegnati in questo periodo in una fase di intensa preparazione e carichi di allenamento particolarmente elevati.

Oltre ai podi, sono arrivate indicazioni molto positive dall’intero gruppo, con numerosi miglioramenti cronometrici che hanno coinvolto sia gli Esordienti A sia gli atleti delle categorie Assoluti, segnale concreto della crescita tecnica e del lavoro svolto quotidianamente in piscina.

Da segnalare anche le qualificazioni alle finali conquistate da Giorgia Natali nei 50 e 100 dorso e da Tommaso Forconi nei 50 e 100 rana, risultati che confermano la competitività della squadra e la profondità di un gruppo capace di esprimersi ad alti livelli in diverse specialità.

La trasferta abruzzese lascia dunque sensazioni molto positive in casa BluGallery Team. I podi conquistati, il record personale di Medei e i tanti progressi registrati in corsia rappresentano un’importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, che vedranno gli atleti impegnati in nuove sfide in vasca lunga.