Sabato 25 luglio in piazza torna il “Gran Galà della moda”

Torna l’appuntamento più atteso con il glamour e l’eleganza dell’estate: sabato 25 luglio, alle ore 21.30, la nostra Piazza del Popolo si trasformerà in una passerella per il “Gran Galà della moda”.

L’evento, diventato ormai un punto di riferimento per il settore moda del territorio, sarà a ingresso libero. Novità di questa edizione: a fare da scenografia all’evento sarà il palazzo comunale.

L’iniziativa è promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, insieme al Comune di San Severino e con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, della Camera di Commercio delle Marche e il supporto organizzativo dell’Associazione Attività produttive.

La complessa macchina scenica e la produzione artistica sono firmate, come da tradizione di successo, da Fabbricaeventi.com per la regia di Chiara Nadenich.

A guidare il pubblico in questo “viaggio” speciale tra le eccellenze del territorio sarà una coppia di conduttori d’eccezione: il confermatissimo Marco Moscatelli, storico volto e colonna portante della kermesse, e la celebre conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro. L’evento vedrà inoltre la partecipazione speciale di Camilla Ruffini, che arricchirà una serata pensata per coniugare l’alta sartoria con momenti di puro intrattenimento, performance artistiche e spettacolo.

Nato per valorizzare il brand 100% Made in Italy e il “saper fare” marchigiano, il Gran Galà porterà sotto i riflettori le creazioni di 19 rinomati atelier e maestri artigiani della regione, spaziando dagli abiti d’alta moda alle calzature, fino agli accessori e alla pelletteria d’autore.

Sul palco sfileranno le produzioni, le collezioni e le proposte di Abbati Alessia di San Benedetto del Tronto, Aijla di Porto Sant’Elpidio, Alessandra C. di Corridonia, Carlo Salvatelli di Montegranaro, ChicèChic di Ascoli Piceno, Complit di Montappone, Divedivine di Macerata, Dolcevita Designer Moda di Morrovalle, Gio+ di Montecosaro, Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Giulio Maria di Macerata, Halmanera di Potenza Picena, Marche Love di Macerata, Marta Jane Alesiani di Force, Mia Atelier di Porto San Giorgio, Paimar di Montappone, Rue Adriol by E.Gi. di Sant’Angelo in Pontano, Sartoria Trea di Treia e Sonia Maltoni di San Severino.