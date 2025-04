La Settempeda perde con la Cluentina: ora pausa fino al 26 aprile

Finisce con delusione e amarezza per entrambe le squadre la sfida del “Tonino Seri” fra Cluentina e Settempeda. I padroni di casa perché, pur vincendo, retrocedono; gli ospiti per l’ennesima prova scialba e non all’altezza di questo finale di campionato non certo positivo. Insomma, nessuno può andare a casa con spunti positivi dopo 90’ non esaltanti né spettacolari, ma giocati con voglia e grinta almeno dai maceratesi che avevano stimoli ed un obiettivo preciso da cogliere. Per la Settempeda, invece, altra prova sotto tono, partita svolta facendo solo il compitino e con una ripresa senza concentrazione, senza cattiveria e con gli ormai soliti errori in fase difensiva (altri tre gol subiti e fanno in totale 51) tutte cose che sono costate un altro ko. Il primo tempo può essere salvato per i biancorossi che al riposo sono andati in vantaggio, anche con merito, ma poi è andato tutto male e non appena i locali hanno alzato leggermente ritmo e intensità sono andati in difficoltà fino ad una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Adesso il torneo si ferma per una lunga pausa tanto da riprendere sabato 26 aprile per l’ultimo turno che chiuderà la stagione e la Settempeda finirà in casa ospitando il Montegiorgio (formazione che dovrà fare i play out).

La cronaca

Nell’ultima trasferta del torneo la Settempeda va a Macerata per far visita alla Cluentina. Biancorossi ospiti ormai salvi e che giocano per onorare il campionato (due turni al termine); biancorossi di casa, invece, con futuro ancora da scrivere essendo ultimi e dunque costretti a fare punti per tenere in vita le ultime e residue speranze di entrare nei play out, unica strada ormai per evitare la retrocessione diretta. Settempeda senza lo squalificato Palazzetti e senza gli indisponibili Quadrini, Pariani e D’Angelo(in panchina solo per onor di firma). Come under ci sono Bartoloni fra i pali e, per la prima volta titolare, Leonardo Eugeni. Cluentina con alcune assenze importanti, ma con i tre attaccanti titolari presenti, ovvero Camilloni, Mancini e Monserrat. Inizio di match con ritmi bassi e squadre che non spingono più di tanto. Al 13’ si accende Farroni che scatta in avanti per poi servire Mattia Cappelletti che converge in area e calcia. Tiro centrale che Rocchi ferma senza problemi. Al 18’ il punteggio cambia. Perez parte da destra, entra in area, si allunga il pallone, va in scivolata toccando la sfera per venire poi “preso” da un difensore che non riesce a frenare lo slancio. Per l’arbitro Recchia è fallo e quindi calcio di rigore. Sul dischetto va Mattia Cappelletti che non sbaglia mettendo un piatto destro imparabile a mezza altezza alla sinistra di Rocchi. La prima azione concreta della Cluentina giunge al 24’ quando Mancini effettua un cross alto che ricade nella zona di Monserrat che in corsa calcia al volo mandando sopra la traversa. Da lì a poco è Camilloni ad avere una chance ghiotta dal limite, ma il destro rasoterra è impreciso. Al 35’ Camilloni diventa rifinitore per Monserrat che devia da centro area trovando la bella deviazione in tuffo di Bartoloni. Al 40’ si rivede la Settempeda: azione rapida con tocchi di prima che vede Rango tirare in diagonale con palla deviata verso la propria porta da un difensore, ma Rocchi è bravo e anche con un pizzico di fortuna riesce a metterci una pezza. Prima dell’intervallo Cluentina pericolosa. In area arriva un cross che Bartoloni con una uscita in tuffo allontana con i pugni poi Camilloni trova il modo di tirare ma Mulinari è pronto a deviare in scivolata in angolo. La ripresa mostra una Cluentina più viva e vivace, anche se il primo affondo è ospite con tentativo in corsa di Perez che alza troppo la traiettoria con l’esterno destro. Al 5’ Mancini pesca sul secondo palo Troscè che si allunga per toccare il pallone verso Bartoloni che è attento e mette in angolo. Il pari è nell’aria e giunge puntuale al 10’. Palla dentro per Trobbiani che spalle alla porta controlla, si gira e mette rasoterra nell’angolo. I locali prendono fiducia e credono nel sorpasso. Nel giro di tre minuti due situazioni simili per Monserrat, cioè passaggio centrale in verticale con il numero 9 davanti a Bartoloni(il migliore dei suoi per distacco) che però compie due ottime parate di piede. Siamo nel finale dell’incontro e il match si decide. Al 35’Cluentina avanti: solito filtrante centrale per Monserrat che questa volta non fallisce il tiro superando Bartoloni. Passano tre minuti e i giochi si chiudono. Contropiede dei locali con Riccardo Cappelletti che parte verso l’area settempedana per poi allargare verso destra per Monserrat che prende la mira, conclude rasoterra e trova l’angolino lontano. Partita che in pratica finisce qua e al 95’ il triplice fischio dà il verdetto più amaro per la Cluentina che retrocede aritmeticamente.

Il tabellino

CLUENTINA-SETTEMPEDA 3-1

RETI: 18’ Cappelletti Mattia su rigore, 55’ Trobbiani, 80’ e 83’ Monserrat

CLUENTINA: Rocchi, Torresi, Giaconi, Trobbiani (70’ Ibii, 75’ Cappelletti Riccardo), Bosetti, Pagliarini (87’ Testiccioli), Troscè (78’ Cantarini), Montecchiari (79’ Giordani), Monserrat, Mancini, Camilloni. A disp. Scoppa, Allushaj, Gentili, Pierantoni. All. Travaglini

SETTEMPEDA: Bartoloni, Massini, Montanari, Pagliari, Eugeni (75’ Sigismondi), Mulinari, Perez, Rango, Cappelletti, Dolciotti (51’ Salvatelli), Farroni. A disp. Pettinari, D’Angelo, Boldrini, Ceci, Staffolani Edoardo, Sfrappini, Staffolani Alessandro. All. Ciattaglia

ARBITRO: Nicolò Recchia di Ascoli Piceno. Assistenti: Mattia Piccinini e Luigi Domenella di Ancona

NOTE: ammoniti Farroni e Pagliari. Angoli: 7-3. Recupero: pt 1’, st 5’

Roberto Pellegrino