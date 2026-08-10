Il Rotary Club festeggia a Villa Berta i suoi 35 anni di storia

Una serata ricca di emozioni, ricordi e spirito di servizio ha celebrato il trentacinquesimo anniversario del Rotary Club Tolentino, nell’ambito della “Festa d’estate”. L’evento si è svolto a Villa Berta, a San Severino, riunendo soci, gli ex presidenti del club per festeggiare un importante traguardo raggiunto dal sodalizio. Tra i momenti più significativi della serata, la proiezione di un video celebrativo realizzato da Carla Passacantando, che ha ripercorso la storia del club attraverso i volti dei suoi soci e dei presidenti che si sono succeduti dalla fondazione fino ai giorni nostri. Il filmato ha posto l’attenzione sul ruolo del socio, vero cuore pulsante del Rotary, valorizzando il contributo che ciascuno mette a disposizione con la propria professionalità per realizzare service a favore della comunità locale e internazionale. Il video è stato anche un modo per ringraziare tutti coloro che, in questi 35 anni, hanno contribuito alla crescita del club, oggi composto da 68 soci, di cui 54 uomini e 14 donne. Le immagini hanno ripercorso anche i precedenti anniversari del Rotary Tolentino, ricordando le iniziative e i momenti che hanno segnato la vita del sodalizio. A renderlo ancora più prezioso sono stati i racconti e gli aneddoti dei presidenti che hanno guidato il Rotary Tolentino nel corso degli anni, offrendo testimonianze dirette delle attività, delle sfide affrontate e dei risultati raggiunti.

Durante i suoi 35 anni di attività, il Rotary Tolentino ha dato vita anche al Rotaract, dedicato ai giovani tra i 18 e i 32 anni, e all’Interact, istituito il 3 giugno 2020, rivolto ai ragazzi più giovani, dai 12 ai 18 anni, contribuendo così alla formazione delle nuove generazioni secondo i valori rotariani del servizio e della solidarietà. Per celebrare la ricorrenza è stato realizzato anche un portachiavi commemorativo con il logo del Rotary Tolentino, donato a tutti i soci come ricordo dell’importante anniversario. La festa è stata anche occasione per dare spazio alla solidarietà. Nel corso della serata è stato infatti promosso un service attraverso la vendita di confezioni di sali aromatici realizzati dai ragazzi dell’Anffas Sibillini di San Ginesio nei laboratori dell’associazione. Un’iniziativa che ha permesso di sostenere concretamente l’attività dell’Anffas, confermando ancora una volta l’impegno del Rotary verso il territorio. Alla cerimonia ha preso parte anche il governatore del Distretto 2090, Stefano Gobbi, socio del Rotary Tolentino.

Gran finale con il tradizionale taglio della torta celebrativa, decorata con il logo del Rotary, effettuato dalla presidente Annarita Ortolani insieme a Francesco Massi, l’ex presidente più anziano presente alla manifestazione, in un simbolico passaggio tra le diverse generazioni che hanno scritto la storia del club. Ad accompagnare la serata, creando un’atmosfera di festa, è stata la musica della Popp’s Band di Belforte del Chienti, che ha intrattenuto gli ospiti fino alla conclusione dell’evento, suggellando una ricorrenza che ha celebrato non solo i 35 anni del Rotary Tolentino, ma soprattutto il valore dell’amicizia, del servizio e dell’impegno a favore della comunità.