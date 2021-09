Settempeda, gambe pesanti nell’amichevole col Sarnano

La Settempeda va a Sarnano per un allenamento congiunto con la formazione locale (Seconda categoria) del tecnico settempedano Mauro Borioni. Sfida in famiglia dunque per capitan Jacopo Borioni che affronta il papà guidando l’attacco biancorosso che vede la presenza anche di Capenti, al rientro. Proseguono le prove tattiche di mister Ruggeri che sposta qualche pedina rispetto all’uscita di Treia: Farroni si muove sulla trequarti, Broglia fa la mezzala così come Miconi, Latini giostra in difesa al posto dell’acciaccato Campilia; Del Medico e Botta si scambiano le corsie difensive con il primo a sinistra.

Inizio di partita a ritmi blandi con la Settempeda che mostra di essere meno in palla di una settimana fa, facendo capire che le gambe sono pesanti per i carichi di lavoro di un’altra settimana piena (un allenamento al giorno). Si notano difficoltà nel trovare spazi, Sarnano ben chiuso e attento, sia per la poca brillantezza sia per qualche imprecisione di troppo nei tocchi e nei passaggi. Di conseguenza cronaca scarna e portiere di casa inoperoso (sarà così in tutti i 90’) e il primo tentativo biancorosso giunge dopo 18 minuti grazie allo scambio al limite tra Borioni e Capenti con tiro di quest’ultimo alto. Al 28’ la miglior azione di tutto il match: Broglia premia con un tocco di esterno destro lo scatto in area di Farroni che calcia prontamente in corsa con palla larga di poco.

Poco oltre la mezzora il Sarnano trova il guizzo vincente sugli sviluppi di un corner: pallone che spiove sotto porta da sinistra, difensori ospiti fermi a guardare e un difensore del Sarnano spinge di testa in porta. Gol che sancirà il risultato finale di questa amichevole.

Al 40’ Rossi con un lancio lungo pesca in area Miconi che va di testa ma colpisce male.

Ripresa che vede la Settempeda in campo con due soli cambi (in seguito arriveranno tutti gli altri dal minuto 20 in poi con i tanti giovani convocati in campo). In questa frazione si vede ancora meno sul piano della manovra e delle occasioni, a parte un tentativo aereo di Borioni finito largo su cross da sinistra di Del Medico.

Test, il terzo del precampionato, che finisce con un’altra sconfitta che dovrà servire da stimolo per lavorare sodo in modo da trovare la giusta forma e i necessari meccanismi per arrivare pronti alle gare ufficiali.

SETTEMPEDA: Caracci (27’ st Cardorani), Botta (1’ st Sparvoli), Del Medico (30’ st Falistocco), Rossi (27’ st Orlandani), Latini (25’ st Forresi), Mulinari (27’ st Crescenzi), Broglia (25’ st Panicari), Miconi (1’ st Minnucci), Borioni (30’ st Pierandrei), Farroni (30’ st Gega), Capenti (10’ st Sfrappini). All. Ruggeri.

RP