“Donne nello spionaggio: Luisa Zeni, la Mata Hari italiana”: focus in biblioteca

Nell’ambito della rassegna “Un caffè con l’autore”, promossa dalla biblioteca civica “Francesco Antolisei”, giovedì 7 novembre, a partire dalle ore 17, la sala del Caffè letterario di via Cesare Battisti ospita la conferenza dell’esperto in storia e spionaggio Michele Giampieri dal titolo “Donne nello spionaggio: Luisa Zeni, la Mata Hari italiana”.

Giampieri esplorerà le vite e le attività di tre spie donne: Mata Hari, Elsbeth Schragmuller e Luisa Zeni, evidenziando come siano state percepite e rappresentate in modi diversi rispetto al loro reale operato.

Mata Hari, ovvero Margaretha Zelle, fu una famosa danzatrice esotica olandese. Divenne un simbolo di femme fatale e venne condannata per spionaggio a favore della Germania. Tuttavia Giampieri sottolinea che la sua figura è stata mitizzata oltre i suoi reali contributi di spionaggio.

Elsbeth Schragmuller, nota come Fraulein Doktor, fu una figura enigmatica e potente dello spionaggio tedesco, organizzatrice di spie durante la Prima Guerra mondiale. È ricordata come una donna di grande intelligenza che operò nel controspionaggio, terrorizzando gli Alleati con le sue operazioni.

Luisa Zeni, infine, italiana, patriota e irredentista, operò come spia per l’Italia infiltrandosi dietro le linee austriache e lavorando come crocerossina. Partecipò all’impresa di Fiume e successivamente fu scrittrice. La Zeni è definita come la “vera Mata Hari” per il suo ruolo concreto e attivo nel conflitto.

La conferenza vuole riportare alla luce il valore e il ruolo di queste donne, riconoscendo il loro contributo alla storia. L’obiettivo è anche quello di superare pregiudizi e interpretazioni distorte, creando una percezione storica più accurata e bilanciata.