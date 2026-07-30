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Il Teatro Mestica di Apiro ospita “Muse Dure in Mostra”
Il Teatro Mestica di Apiro ospita “Muse Dure in Mostra”

Il Teatro Mestica di Apiro ospita “Muse Dure in Mostra”

in Consigliati 30 Luglio 2026 211 Visite

Il Teatro Mestica di Apiro ospiterà la mostra fotografica Muse Dure in Mostra: l’esposizione sarà inaugurata sabato 1° agosto alle ore 18.30 nella sede di Corso Vittorio Emanuele 44. L’iniziativa costituisce il momento conclusivo del format culturale “Muse Dure”, ideato e curato dalla compagnia Teatro di Onisio (con la direzione artistica di Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini) e realizzato con il sostegno dell’Accordo per la Coesione della Regione Marche 2021-2027 (Delibera CIPESS n. 24/2024 – Fondo di Rotazione), in collaborazione con il Comune di Apiro e l’associazione di promozione sociale e culturale “Le Montagne di San Francesco”.

Il progetto trae origine dalle quattro muse affrescate sul soffitto del Mestica, intese come elementi simbolici legati all’immaginario e al sapere. La prima edizione, sviluppatasi tra novembre 2025 e aprile 2026, ha articolato la programmazione in quattro percorsi trasversali: un laboratorio di fumetto per ragazzi, un workshop di fotografia analogica, un incontro divulgativo dedicato alle Grotte di Frasassi e un laboratorio teatrale su testi shakespeariani. Gli appuntamenti sono stati accompagnati da degustazioni con prodotti del territorio a chilometro zero, coinvolgendo l’intera struttura, con l’intento di far vivere al pubblico i diversi ambienti del teatro oltre il solo spazio della platea.

La mostra restituisce al pubblico il percorso svolto durante il laboratorio di fotografia analogica “Il teatro in pellicola”, ideato e condotto dalla fotografa Francesca Tilio in collaborazione con il Circolo fotografico jesino “Massimo Ferretti”. Le immagini saranno esposte all’interno dei ventisei palchetti del teatro: nel corso del workshop, i partecipanti hanno lavorato sugli spazi del Mestica realizzando ritratti in pellicola dedicati a figure di riferimento reali o ideali, utilizzando abiti e accessori conservati nel fondo storico del teatro. Ogni fotografia sarà affiancata da una breve didascalia per chiarire il legame tra l’autore e la propria musa ispiratrice.

Dopo l’inaugurazione di sabato 1° agosto, la mostra sarà liberamente visitabile anche domenica 2 agosto, dalle 10.30 alle 12.30, e successivamente resterà aperta dal 9 al 15 agosto, per tutta la durata del Festival internazionale del folklore “Terranostra”.

Per ulteriori informazioni sulle attività e la fruizione della mostra è possibile consultare il sito ufficiale (https://www.teatrodionisio.org/teatro-mestica), le pagine Facebook “Teatro Mestica – Apiro” e “Teatro di Onisio”, o i profili Instagram @teatro_mestica e @teatro_di_onisio.

Silvio Gobbi

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