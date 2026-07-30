Il Teatro Mestica di Apiro ospita “Muse Dure in Mostra”

Il Teatro Mestica di Apiro ospiterà la mostra fotografica Muse Dure in Mostra: l’esposizione sarà inaugurata sabato 1° agosto alle ore 18.30 nella sede di Corso Vittorio Emanuele 44. L’iniziativa costituisce il momento conclusivo del format culturale “Muse Dure”, ideato e curato dalla compagnia Teatro di Onisio (con la direzione artistica di Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini) e realizzato con il sostegno dell’Accordo per la Coesione della Regione Marche 2021-2027 (Delibera CIPESS n. 24/2024 – Fondo di Rotazione), in collaborazione con il Comune di Apiro e l’associazione di promozione sociale e culturale “Le Montagne di San Francesco”.

Il progetto trae origine dalle quattro muse affrescate sul soffitto del Mestica, intese come elementi simbolici legati all’immaginario e al sapere. La prima edizione, sviluppatasi tra novembre 2025 e aprile 2026, ha articolato la programmazione in quattro percorsi trasversali: un laboratorio di fumetto per ragazzi, un workshop di fotografia analogica, un incontro divulgativo dedicato alle Grotte di Frasassi e un laboratorio teatrale su testi shakespeariani. Gli appuntamenti sono stati accompagnati da degustazioni con prodotti del territorio a chilometro zero, coinvolgendo l’intera struttura, con l’intento di far vivere al pubblico i diversi ambienti del teatro oltre il solo spazio della platea.

La mostra restituisce al pubblico il percorso svolto durante il laboratorio di fotografia analogica “Il teatro in pellicola”, ideato e condotto dalla fotografa Francesca Tilio in collaborazione con il Circolo fotografico jesino “Massimo Ferretti”. Le immagini saranno esposte all’interno dei ventisei palchetti del teatro: nel corso del workshop, i partecipanti hanno lavorato sugli spazi del Mestica realizzando ritratti in pellicola dedicati a figure di riferimento reali o ideali, utilizzando abiti e accessori conservati nel fondo storico del teatro. Ogni fotografia sarà affiancata da una breve didascalia per chiarire il legame tra l’autore e la propria musa ispiratrice.

Dopo l’inaugurazione di sabato 1° agosto, la mostra sarà liberamente visitabile anche domenica 2 agosto, dalle 10.30 alle 12.30, e successivamente resterà aperta dal 9 al 15 agosto, per tutta la durata del Festival internazionale del folklore “Terranostra”.

Per ulteriori informazioni sulle attività e la fruizione della mostra è possibile consultare il sito ufficiale (https://www.teatrodionisio.org/teatro-mestica), le pagine Facebook “Teatro Mestica – Apiro” e “Teatro di Onisio”, o i profili Instagram @teatro_mestica e @teatro_di_onisio.

Silvio Gobbi