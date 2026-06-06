Moto club settempedano cala il poker con il “Legends Day” sul circuito del “San Pacifico”

Il crossodromo “San Pacifico” si conferma uno dei cuori pulsanti del motocross e del motorismo a livello territoriale e nazionale.

In occasione della giornata del 2 Giugno, il celebre impianto settempedano ha fatto da cornice all’edizione 2026 del Legends Day, un evento speciale che ha richiamato una splendida cornice di pubblico, piloti e appassionati, trasformando la festività in una parata di passione, adrenalina e sani valori sportivi.

La manifestazione rappresenta il definitivo coronamento di un eccezionale “poker d’assi” per il Moto club settempedano. Dall’inizio del 2026, infatti, il sodalizio ha affrontato una serrata e vincente full immersion organizzativa, inanellando ben quattro appuntamenti di primissimo piano nel giro di pochissimi mesi, capaci di coprire ogni settore delle due ruote artigliate: dal Campionato regionale Marche che ha segnato l’atteso debutto stagionale, passando per il Cpt Marche, appuntamento interamente dedicato alla crescita del settore giovanile, e fino alla gara di cross valevole per le selettive del Campionato Marche. Poi il Legends Day.

Grande soddisfazione è stata espressa per le bella manifestazione del 2 Giugno dal presidente del Moto Club, Danilo Marasca: “Il Legends Day ha regalato un bellissimo confronto in pista e ha entusiasmato tutti i partecipanti. Siamo davvero felici perché, anche a seconda delle diverse esigenze dei piloti, siamo riusciti ad alzare ulteriormente l’asticella dell’organizzazione generale, curando ancora meglio il percorso e ogni dettaglio logistico. Abbiamo vissuto una vera e propria immersione totale nei primi mesi dell’anno: dal debutto del 2 marzo al settore giovanile del 14 maggio, fino alla gara di cross del 24 maggio e a questa bellissima giornata del 2 giugno. Tutto il Moto Club e tutti i nostri ragazzi hanno fatto un lavoro immenso; sono davvero orgoglioso e contento del nostro team”.

Al Legends Day 2026 ha preso parte anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, che ha sottolineato il valore sociale ed economico generato dall’impianto cittadino: “Prendere parte alle premiazioni del Legends Day, e prima ancora a quelle delle altre competizioni, e vedere il nostro crossodromo comunale così vivo e curato è un grande orgoglio per la nostra Città. Il Moto Club Settempedano ha calato un poker d’assi formidabile dall’inizio dell’anno, dimostrando una professionalità e una passione encomiabili. Eventi come questo non solo esaltano lo sport e i nostri impianti, ma creano un indotto prezioso per il territorio, attirando visitatori da fuori regione. Un ringraziamento speciale va al presidente Marasca e a tutti i volontari del Moto Club che, con il loro lavoro silenzioso e costante, continuano a mantenere San Severino Marche ai vertici del motociclismo italiano”.