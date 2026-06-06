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Foto di gruppo in occasione del Legends Day
Foto di gruppo in occasione del Legends Day

Moto club settempedano cala il poker con il “Legends Day” sul circuito del “San Pacifico”

in Sport 6 Giugno 2026 431 Visite

Il crossodromo “San Pacifico” si conferma uno dei cuori pulsanti del motocross e del motorismo a livello territoriale e nazionale.

In occasione della giornata del 2 Giugno, il celebre impianto settempedano ha fatto da cornice all’edizione 2026 del Legends Day, un evento speciale che ha richiamato una splendida cornice di pubblico, piloti e appassionati, trasformando la festività in una parata di passione, adrenalina e sani valori sportivi.

La manifestazione rappresenta il definitivo coronamento di un eccezionale “poker d’assi” per il Moto club settempedano. Dall’inizio del 2026, infatti, il sodalizio ha affrontato una serrata e vincente full immersion organizzativa, inanellando ben quattro appuntamenti di primissimo piano nel giro di pochissimi mesi, capaci di coprire ogni settore delle due ruote artigliate: dal Campionato regionale Marche che ha segnato l’atteso debutto stagionale, passando per il Cpt Marche, appuntamento interamente dedicato alla crescita del settore giovanile, e fino alla gara di cross valevole per le selettive del Campionato Marche. Poi il Legends Day.

Grande soddisfazione è stata espressa per le bella manifestazione del 2 Giugno dal presidente del Moto Club, Danilo Marasca: “Il Legends Day ha regalato un bellissimo confronto in pista e ha entusiasmato tutti i partecipanti. Siamo davvero felici perché, anche a seconda delle diverse esigenze dei piloti, siamo riusciti ad alzare ulteriormente l’asticella dell’organizzazione generale, curando ancora meglio il percorso e ogni dettaglio logistico. Abbiamo vissuto una vera e propria immersione totale nei primi mesi dell’anno: dal debutto del 2 marzo al settore giovanile del 14 maggio, fino alla gara di cross del 24 maggio e a questa bellissima giornata del 2 giugno. Tutto il Moto Club e tutti i nostri ragazzi hanno fatto un lavoro immenso; sono davvero orgoglioso e contento del nostro team”.

Al Legends Day 2026 ha preso parte anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, che ha sottolineato il valore sociale ed economico generato dall’impianto cittadino: “Prendere parte alle premiazioni del Legends Day, e prima ancora a quelle delle altre competizioni, e vedere il nostro crossodromo comunale così vivo e curato è un grande orgoglio per la nostra Città. Il Moto Club Settempedano ha calato un poker d’assi formidabile dall’inizio dell’anno, dimostrando una professionalità e una passione encomiabili. Eventi come questo non solo esaltano lo sport e i nostri impianti, ma creano un indotto prezioso per il territorio, attirando visitatori da fuori regione. Un ringraziamento speciale va al presidente Marasca e a tutti i volontari del Moto Club che, con il loro lavoro silenzioso e costante, continuano a mantenere San Severino Marche ai vertici del motociclismo italiano”.

 

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