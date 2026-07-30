“Tuffati nella solidarietà”: una giornata all’Acquaparco Eldorado con Avis e Admo

Una giornata di divertimento che diventa anche un’occasione di sensibilizzazione e cittadinanza attiva. È questo lo spirito di “Tuffati nella solidarietà – Quando il gioco e il dono fanno squadra per la vita”, l’iniziativa in programma domenica 2 agosto, a partire dalle ore 9, al Parco Acquatico Eldorado di Apiro, promossa da Avis Marche, Avis provinciale di Macerata e Admo Marche nell’ambito del progetto “R.A.D.I.C.I.” (Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata).

L’evento punta ad avvicinare soprattutto le nuove generazioni ai temi della donazione di sangue, plasma e midollo osseo attraverso un format innovativo che unisce informazione, gioco e partecipazione. Per l’intera giornata il parco ospiterà desk informativi con volontari e professionisti sanitari, attività di animazione e momenti di confronto dedicati alla cultura del dono, con l’obiettivo di superare pregiudizi e disinformazione e favorire il ricambio generazionale dei donatori.

«Vogliamo portare la cultura della solidarietà nei luoghi in cui i giovani vivono e si incontrano, dimostrando che informazione, divertimento e impegno civico possono convivere – spiega Morena Soverchia, presidente provinciale dell’Avis -. Donare significa contribuire concretamente alla salute della comunità e iniziative come questa rappresentano un’opportunità per costruire una nuova generazione di cittadini consapevoli e di futuri donatori».

«Ogni estate – aggiunte Tecla Panatta, amministratrice di Eldorado Srl – il nostro parco acquatico ad Apiro accoglie famiglie, bambini, ragazzi, amici che scelgono di vivere qui momenti di gioia, leggerezza e condivisione. È proprio da questa energia così autentica che nasce la nostra volontà di fare qualcosa di più: trasformare il divertimento in un’occasione per parlare di valori che possono davvero fare la differenza nella vita delle persone. Crediamo che un luogo come il nostro, radicato nel territorio dal 1985, capace di riunire oltre 50 mila presenze ogni anno, abbia anche una responsabilità: usare la propria voce per diffondere messaggi di solidarietà, attenzione e speranza. Parlare di donazione di sangue, plasma e midollo osseo in un contesto accogliente, sereno e positivo significa avvicinare e sensibilizzare adulti e bambini a temi fondamentali con naturalezza, umanità e partecipazione. La giornata del 2 agosto rappresenta esattamente questo: il desiderio di unire il sorriso alla consapevolezza, il gioco a un messaggio profondo, la spensieratezza a un gesto che salva vite. Se anche attraverso una giornata di festa possiamo accendere una riflessione, suscitare una domanda o incoraggiare qualcuno a compiere un atto di generosità, allora il nostro impegno acquista un significato ancora più grande».

Dunque, tutto pronto per questa giornata di prevezione, salute e cittadinanza attiva – domenica 2 agosto – all’Acquaparco Eldorado di Apiro. Per favorire la partecipazione, è previsto un voucher dedicato a chi si prenoterà attraverso i canali ufficiali, con agevolazioni sul biglietto d’ingresso al parco e sul pranzo presso i punti ristoro della struttura.