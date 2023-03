All’università di Camerino si è brillantemente laureato Lorenzo Della Mora al termine del corso di laurea in Scienze gastronomiche (Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute).

Ha discusso una tesi sperimentale in Biochimica della nutrizione e Nutrigenomica dal titolo “Aumentare la sostenibilità nella ristorazione collettiva universitaria: intervento sul menù proposto nelle mense Erdis”, conseguendo il titolo accademico con la votazione di 110 e lode. Relatrice la professoressa Valeria Polzonetti.

Complimenti, dunque, al neodottore Lorenzo Della Mora e felicitazioni da parte di familiari e amici per l’ottimo percorso di studi compiuto in un settore innovativo e importante come le Scienze gastronomiche.