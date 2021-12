Coppa Marche: la Settempeda chiude il 2021 vincendo a Matelica

Non è riuscita l’impresa di passare il turno in Coppa Marche alla Settempeda che però torna da Matelica a testa altissima e con una vittoria di prestigio che dà entusiasmo e morale. C’era bisogno di un successo per cercare la qualificazione dopo il ko nel turno precedente contro l’Urbis Salvia (3-5) e bisognava ottenerlo con diversi gol di scarto: l’obiettivo non è stato centrato, ma la vittoria per 2-1 è un risultato ottimo e confortante soprattutto in ottica campionato. Grandi protagonisti i giovani (2003 e 2004) schierati in gran numero da mister Ruggeri durante la partita e in una formazione che è stata una juniores mascherata (tra i “grandi” erano presenti solo Caracci, Latini, Forresi e Sparvoli) che ha saputo giocare alla pari contro il quotato avversario (Fabiani secondo nel girone C di Prima Categoria) e facendo a tratti anche meglio.

Dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti bianche, la ripresa ha regalato emozioni e gol. Dopo essersi avvicinata al vantaggio con l’ottimo Farroni (molto bene anche il 2004 Menichelli) fermato dal portiere in uscita, la Settempeda si è ritrovata sotto poco dopo la mezzora a causa di una prodezza di Aquilanti. La reazione dei biancorossi però c’è stata ed è stata degna di nota tanto che nel finale, dopo due chance capitate ad Amici e Falistocco, è giunto l’uno-due nel giro di pochi minuti che ha ribaltato il risultato e deciso il match. Il pari è stato un colpo d’autore di Pierandrei che ha girato perfettamente di testa un cross da destra del subentrato Amici (classe 2003), mentre la rete del successo è stata realizzata da Copani che, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, ha calciato al volo dal limite trovando l’angolino basso della porta matelicese. In questa giornata sono piaciuti della squadra l’atteggiamento, la voglia, la determinazione, la capacità di reazione allo svantaggio, la capacità di soffrire in alcuni frangenti e un gioco di buona fattura. Insomma, molti aspetti positivi che confermano valore e qualità dei giovani biancorossi che sono stati meritatamente premiati con una vittoria per l’impegno messo in campo. Archiviata la Coppa e portato a termine l’ultimo match del 2021, la Settempeda ora si concentrerà su allenamenti e lavoro atletico per poter arrivare pronta alla ripresa del campionato prevista per sabato 8 gennaio a Corridonia contro il CSKA.

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Caracci, Crescenzi, Sparvoli, Gega (1’ st Copani), Latini, Forresi, Pierandrei, Menichelli (10’ st Ronci), Buratti (30’ st Amici), Farroni, Falistocco. A disp. Palazzetti. All. Ruggeri

Roberto Pellegrino