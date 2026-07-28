Festival d’estate a Palazzo Claudi: tre serate in cartellone, sabato il primo concerto

La forza di un festival si misura anche dalla sua capacità di durare nel tempo, rinnovandosi senza perdere la propria identità. È il caso del Festival d’Estate a Palazzo Claudi che si tiene a Serrapetrona e che quest’anno taglia il traguardo della 14^ edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi non solo della provincia di Macerata.

Promossa dalla Fondazione Claudi, presieduta dal professor Massimo Ciambotti, la rassegna rappresenta l’espressione di un progetto culturale costruito con coerenza negli anni, capace di coniugare qualità artistica e attenzione al territorio. Il direttore artistico Michele Torresetti, violinista di riconosciuto prestigio internazionale, ha costruito di nuovo un cartellone di alto profilo, articolandolo in tre serate: le prime due, come al solito, nel cortile di Palazzo Claudi, la terza eccezionalmente a Corridonia; tutte con inizio alle ore 21.15 e ad ingresso gratuito.

Sabato 1° agosto apre il programma il concerto “Tele sonore: dialoghi tra musica e pittura”, protagonisti lo stesso Michele Torresetti al violino e Alessandro Deljavan al pianoforte in un percorso musicale che attraversa le pagine di Liviabella, Prokofiev e Debussy.

Mercoledì 5 agosto sarà la volta de “I volti di Franz Schubert”, affidato al Quartetto Lyskamm, formazione tra le più apprezzate del panorama cameristico italiano, impegnata nell’interpretazione delle pagine del grande compositore viennese.

Sabato 8 agosto il Festival andrà in trasferta per la prima volta nella sua storia, ospite del Villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, proponendo “Alma argentina: suoni, ritmo e tradizione”: un viaggio musicale dedicato alla ricchezza della tradizione folkloristica argentina, interpretata da Lautaro Acosta, Martín Troncozo, Alfredo Castellani e Gino Doroni.

La rassegna ha il patrocinio del Comune di Serrapetrona.

Al termine di ogni serata è previsto il tradizionale brindisi di saluto a base di Vernaccia e dolci tipici di Serrapetrona. Inoltre, in occasione dei primi due concerti, sarà possibile visitare a Palazzo Claudi la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi che rende omaggio all’artista nel 50° anniversario della sua scomparsa. Un’esposizione che sta avendo molto successo e che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 5 dicembre (ingresso gratuito), secondo questi orari: sabato dalle 15.30 alle 19.30; domenica 10.30-12.30 e 15.30-19.30.

Infoline: www.fondazioneclaudi.it, Facebook e Instagram: Fondazione Claudi.