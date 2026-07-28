Chef Bruzzy deceduto alle Canarie: è stato colto da un malore, aveva 59 anni

La comunità di San Severino piange un’altra improvvisa e prematura scomparsa, quella di Andrea Bruzzechesse, chef di 59 anni, che da tempo si trovava all’estero per lavoro. E’ deceduto all’ospedale di Santa Cruz de Tenerife a seguito di un grave malore.

“Bruzzy”, come lo chiamavano gli amici di sempre, si era stabilito a Las Palmas e lavorava al ristorante «Mammamia».

Nei giorni scorsi è stato colpito da un probabile ictus all’interno della sua abitazione. A far scattare l’allarme poi è stata una collega di lavoro, insospettita dalla sua assenza ingiustificata per un paio di giorni: entrata nell’appartamento, lo ha trovato a terra, ancora cosciente ma in condizioni gravissime. Stabilizzato sul posto dai sanitari, lo chef è stato trasferito d’urgenza in elicottero presso la struttura ospedaliera di Tenerife dove purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere nella giornata di domenica.

La triste notizia ha subito raggiunto San Severino, suscitando profondo cordoglio tra quanti lo ricordano in particolare per la sua bontà d’animo.

I familiari sono volati in Spagna per seguire le esequie.