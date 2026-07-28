Ben riuscito il Gran Galà della moda: omaggio in memoria di Pierino Verbenesi

Un pubblico attento, caloroso e numeroso ha fatto da cornice all’edizione 2026 del Gran Galà della moda, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva settempedana. La serata, organizzata dall’associazione Attività produttive col sostegno del Comune e in collaborazione con Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo e il patrocinio del Consiglio regionale e della Camera di Commercio delle Marche, ha saputo unire l’eccellenza delle sartorie locali, l’alta moda, la musica e momenti di grande intrattenimento.

C’ stato anche un momento di commozione quando è stato ricordato Pierino Verbenesi, storico e amato presidente dell’associazione Attività produttive, che ha lasciato un ricordo indelebile in tutta la comunità per il suo instancabile impegno a favore della kermesse estiva. Il sindaco Rosa Piermattei e l’attuale presidente del sodalizio, Renzo Leonori, hanno consegnato una targa commemorativa alla nipote di Verbenesi, Vittoria.

Poi, nel corso della serata, c’è stato anche un inaspettato siparietto: il celebre ballerino Stefano Oradei è salito sul palco per un’emozionante esibizione a sorpresa insieme alla moglie Manila Nazzaro, la quale – come noto – conduceva la serata assieme a Marco Moscatelli. Il loro ballo, fra talento e complicità, ha acceso l’entusiasmo della piazza.

L’appuntamento, in ogni caso, si è confermato un punto di riferimento per il territorio, capace di coniugare stile, tradizione e senso di comunità. Nel suo saluto, il sindaco Piermattei ha voluto sottolineare il valore sociale ed economico dell’evento: “Il Gran Galà della moda non è soltanto una vetrina di straordinaria eleganza ma rappresenta la forza, la creatività e la determinazione delle nostre attività commerciali e artigianali”.

Bellissime le collezioni e le proposte in passerella firmate da Abbati Alessia di San Benedetto del Tronto, Aijla di Porto Sant’Elpidio, Alessandra C. di Corridonia, Carlo Salvatelli di Montegranaro, ChicèChic di Ascoli Piceno, Complit di Montappone, Divedivine di Macerata, Dolcevita Designer Moda di Morrovalle, Gio+ di Montecosaro, Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Giulio Maria di Macerata, Halmanera di Potenza Picena, Marche Love di Macerata, Marta Jane Alesiani di Force, Mia Atelier di Porto San Giorgio, Paimar di Montappone, Rue Adriol by E.Gi. di Sant’Angelo in Pontano, Sartoria Trea di Treia e Sonia Maltoni di San Severino Marche. La serata è stata prodotta da www.fabbricaeventi.it per la regia di Chiara Nadenich.