Campo “Tullio Leonori”: lavori a pieno ritmo per sistemare il nuovo “sintetico”

Si lavora a pieno ritmo al campo sportivo “Tullio Leonori” per la stesura e il posizionamento del nuovo manto sintetico, fase cruciale del più ampio intervento di restyling avviato dall’Amministrazione comunale per riqualificare lo storico impianto cittadino di viale Mazzini.

L’intervento, atteso dalle tante realtà sportive locali, prevede la completa sostituzione del vecchio tappeto erboso usurato con una superficie in erba sintetica di ultima generazione, omologata dalla Lega nazionale Dilettanti, capace di garantire un drenaggio ottimale e una superficie di gioco omogenea in ogni condizione climatica.

I lavori, oltre alla posa del nuovo manto, comprendono anche il rifacimento dell’impianto di irrigazione e l’installazione della nuova recinzione di delimitazione del terreno di gioco.

L’opera è interamente finanziata attraverso un mutuo contratto dal Comune con l’Istituto per il Credito sportivo e culturale.

La procedura di gara aperta, gestita dall’Unione montana in qualità di centrale unica di committenza per il Comune, ha visto l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Italgreen SpA, azienda leader del settore con sede a Villa d’Adda, in provincia di Bergamo.

“Le opere, che dovrebbero concludersi nelle prossime settimane – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – rappresentano un impegno mantenuto verso i nostri giovani e le società sportive settempedane cui restituiremo presto un campo moderno, sicuro e performante, un impianto che era atteso da anni”.