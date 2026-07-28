Mostra “D’Après 2”: domenica 2 agosto il finissage di chiusura

Volge al termine la seconda edizione della mostra collettiva d’arte contemporanea D’Après, inaugurata lo scorso 5 luglio negli spazi della ex chiesa della Misericordia in Piazza del Popolo a San Severino. In occasione dell’ultima giornata di apertura, domenica 2 agosto, alle ore 18, si terrà un finissage di chiusura aperto alla cittadinanza, agli appassionati e ai visitatori.

L’evento rappresenterà un momento di incontro e confronto con i sei artisti protagonisti di questa edizione: Alberto Cespi, Adriano Crocenzi, Paolo Gobbi, Sandro Pierucci, Shura Oyarce Yuzzelli ed Andrew Smith (affiancati dal curatore Antonio Mercuri). Durante il finissage, il pubblico avrà l’opportunità di percorrere un’ultima visita guidata tra i lavori esposti, approfondendo il dialogo tra le opere e il concetto guida della rassegna: la rielaborazione critica e la rilettura del proprio percorso artistico o della memoria storico-artistica.

Patrocinata dal Comune di San Severino e dal Consolato generale del Perù a Roma, la mostra D’Après 2 si avvia così alla conclusione accompagnata da un bilancio estremamente positivo: nel corso delle quattro settimane di apertura, l’esposizione è stata infatti molto apprezzata e partecipata da centinaia di visitatori di ogni fascia d’età, tra residenti, turisti e presenze da fuori regione e dall’estero, intercettando al contempo l’attenzione della critica specializzata di settore.