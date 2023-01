Esce vincitrice la Sios Novavetro dall’anticipo della 14^ giornata del girone B di serie C maschile. Sull’ostico campo dell’Eurosuole Forum, i settempedani battono per 3-0 i giovanissimi ragazzi della Cucine Lube Civitanova e chiudono la prima fase del campionato con 13 vittorie e 1 sola sconfitta.

La partita ha dimostrato ancora una volta il grandissimo valore della rosa che fin dalle prime battute ha giocato con qualità e intensità, non permettendo mai agli avversari di entrare in partita: 12-25, 16-25 e 14-25 sono i parziali con cui la Sios Novavetro ha conquistato i 3 punti.

Inizierà ora, dopo una settimana di stop del campionato (i ragazzi saranno impegnati comunque in Coppa), la seconda fase, dove le prime 4 squadre dei 2 gironi si scontreranno portandosi dietro i punti guadagnati fino a questo momento. Al termine, la vincitrice del girone sarà promossa in serie B mentre le altre squadre si affronteranno nei play off.