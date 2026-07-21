Settempeda, inizia la preparazione: la prima amichevole il 5 agosto con la Maceratese

Lunedì 27 luglio la nuova Settempeda muoverà i primi passi ali ordini di mister Gregory Pierantoni che accoglierà vecchi e nuovi biancorossi per il primo giorno di lavoro. Vacanze finite dunque per i giocatori che si ritroveranno al Comunale “G. Soverchia” per dare il via alla preparazione precampionato. Lo staff tecnico, composto dal tecnico Gregory Pierantoni, da Paolo Patacchini (vice allenatore) e da Roberto Sorichetti (preparatore portieri), tutti riconfermati, accoglierà il gruppo di atleti (i convocati saranno 25) che effettuerà la prima seduta atletica della nuova stagione. Sarà presente anche lo staff sanitario composto dai fisioterapisti Emanuele Rocci e Andrea Piancatelli (anche loro riconfermati).

Gli allenamenti si svolgeranno tutti i giorni (riposo di domenica e a cavallo di Ferragosto), dal 27 luglio fino alla fine di agosto, poi a settembre partirà la settimana tipo con tre allenamenti.

La routine del lavoro fisico, tecnico e tattico, sarà alternata con alcuni allenamenti congiunti con formazioni importanti e di differenti categorie.

Dopo la sgambata in famiglia (sabato 1 agosto), il primo test è fissato per mercoledì 5 agosto con il tradizionale appuntamento con la Maceratese (ore 20 al Soverchia). Il secondo impegno sarà in trasferta a Fabriano sabato 8 agosto (ore 18). Altra trasferta il 13 agosto a Trodica (ore 18), mentre sabato 22 agosto arriverà a San Severino l’Aurora Treia (ore 16.30). Ultima uscita, prima dei match con punti in palio, mercoledì 26 agosto con l’Appignanese (ore 19 al Soverchia).

Intanto sono stati calendarizzati i primi impegni ufficiali: primo turno di Coppa Italia il 29 agosto e prima giornata del torneo di Promozione il 5 settembre.

I convocati per la preparazione della prima squadra sono: Bonifazi Alessio, Brandi Alessio, Ceesay Ousmane, Cicconetti Luca, Codoni Cristiano, Compagnucci Andrea, Dutto Matias, Eugeni Leonardo, Giachetta Saverio, Giulietti Lorenzo, Guermandi Franco, Massacci Tommaso, Meschini Leonardo, Monachesi Alessandro, Paciaroni Francesco, Pagliari Giorgio, Pepi Alessandro, Piroli Albor, Riti Ilyas, Ruggeri Riccardo, Scocco Diego, Serenelli Rudy, Sfrappini Francesco, Uncini Francesco, Zappasodi Giorgio.

Allenatore: Pierantoni Gregory.

r. p.