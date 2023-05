Mancano pochi giorni all’evento più importante della stagione per il settore ruzzola della Polisportiva Serralta. Nel prossimo fine settimana – 13 e 14 maggio – si svolgerà, infatti, sulle strade del territorio di San Severino il Campionato italiano della specialità.

La settima edizione dell’appuntamento tricolore è stata assegnata alla società gialloblù, giusto riconoscimento per un sodalizio che può vantare nella ruzzola una lunga storia fatta di moltissimi successi in ambito nazionale con diversi atleti che si sono laureati campioni d’Italia.

I molti tesserati della squadra locale si sono impegnati a fondo, con il patrocinio del Comune, per preparare nei minimi dettagli la due giorni di gare che richiamerà nel nostro territorio atleti provenienti da tutta Italia e i rappresentanti delle commissione tecnica nazionale, quelli provinciali e le autorità che saranno presenti su invito.

C’è ovviamente grande attesa per seguire dal vivo e da vicino gli specialisti del lancio della ruzzola, specialità a coppie (saranno in lizza 120 squadre composte da due atleti ciascuna), che daranno vita a un grande spettacolo ed a partite combattute lungo il percorso di circa 8 chilometri che si snoderà per le frazioni di Marciano, Sant’Elena, Ugliano, Serralta e Collicelli.

Serralta presenterà al via sei portacolori: Oriano Orsini – Lucio Ortolani, Cristiano Beni – Franco Capitani, Marco e Alessandro Caprodossi, i quali gareggeranno nelle categorie di appartenenza.

Il programma prevede il ritrovo il sabato mattina dei giudici di gara e dei giocatori. Nel primo pomeriggio partirà la gara con le eliminatorie che decreteranno le coppie che il giorno dopo si affronteranno per semifinali (ore 8.15) e finali (ore 10.30).

La giornata di domenica terminerà con il pranzo durante il quale verranno effettuate le premiazioni.

Roberto Pellegrino