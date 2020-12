Da sabato in viale Eustachio ci sarà “La Bottega delle cialde”

Da sabato prossimo, 19 dicembre, il viale Eustachio e il tessuto commerciale di San Severino si arricchiscono di una nuova attività. Apre, infatti, un negozio di cialde di caffè.

Si chiama “La Bottega delle cialde” e proporrà ai clienti diverse varietà di cialde, sia originali che compatibili, oltre ad alcune macchine da caffè. Un angolo specifico, dunque, per questo settore che potrà diventare un punto di riferimento per tanti settempedani amanti di questa bevanda e costretti spesso ad andare oltre i confini comunali per reperire le “ricariche” desiderate.

Il negozio – al civico numero 13 – nasce per iniziativa di Simona Marcucci che decide così di mettersi in gioco, con coraggio, in un’attività commerciale nuova, sfidando anche il difficile periodo dell’emergenza da Covid-19. E’ anche questo un segnale di vitalità e di voglia di ripartire senza “se” e senza “ma”… Forza Simona!