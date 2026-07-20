Mercoledì 22 luglio (ore 19) torna a riunirsi il Consiglio comunale

Mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 19, torna a riunirsi il Consiglio comunale settempedano. I lavori si svolgeranno presso la sala Consiliare del Palazzo comunale, in Piazza del Popolo.
Dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:
- interrogazione presentata dal gruppo consiliare Insieme per San Severino in merito ai servizi attivati presso la nuova Casa di Comunità e alle criticità del laboratorio analisi e del reparto di Radiologia dell’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”
- ratifica della deliberazione della Giunta comunale relativa alla variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028
- variazione al Programma triennale opere pubbliche 2026/2028
- verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026/2028.
Il Consiglio comunale sarà poi chiamato ad esprimersi in merito all’adesione del Comune alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate -Riscossione ai sensi dell’art. 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, c.d. “Rottamazione quinquies”, ad una presa d’atto del Piano finanziario e all’approvazione delle tariffe Tari per l’anno anno 2026, all’affidamento del servizio di tesoreria comunale.
All’OdG anche la verifica dell’andamento della società Assem Spa, la determinazione degli obiettivi della società controllata Assem Spa.
Infine, sarà discussa una mozione, presentata dal gruppo consiliare Insieme per San Severino, per la creazione di percorsi accessibili e uscite laterali di sicurezza per il giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti”.
La seduta potrà essere seguita in aula o in streaming sul canale YouTube del Comune di San Severino collegandosi al link https://www.youtube.com/@comunesanseverinomarche4918