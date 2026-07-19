Si è spenta Elisa Raggi, una “nonnina” della città: a 102 anni era tornata a casa dopo il sisma

Si è spenta all’età di 103 anni Elisa Raggi, vedova Gasparini, una delle “nonnine” di San Severino, conosciuta e benvoluta da tutta la comunità parrocchiale. Con la sua scomparsa se ne va una donna che, fino all’ultimo, ha rappresentato un esempio di tenacia e di attaccamento alle proprie radici. Giusto un anno fa aveva potuto coronare ciò che definiva il suo più grande desiderio: rientrare nella propria casa, resa inagibile dal terremoto del 2016. Un’attesa lunga quasi nove anni, vissuta con pazienza, determinazione e la convinzione che, prima o poi, quel momento sarebbe arrivato. Quando aveva finalmente riaperto la porta dell’abitazione, adiacente all’istituto Don Orione, il sorriso sul suo volto raccontava più di qualsiasi parola la gioia di aver riconquistato il luogo degli affetti e dei ricordi.

Oggi si parla spesso di resilienza, ma Elisa Raggi incarnava quel concetto con la naturalezza di chi non aveva bisogno di definirlo. Più che la resilienza, era la sua forza d’animo a stupire: affrontava le difficoltà con quell’ironia schietta che le permetteva di alleggerire anche i momenti più complicati. Era questo il tratto che ricorda con maggiore affetto chi l’ha conosciuta bene da vicino.

A dare notizia della sua scomparsa sono state le figlie Marisa e Nazzarena con Sergio, assieme ai nipoti Desy con Claudio, Marta con Tiziano, Cristian e Federica, gli adorati pronipoti Marco, Sveva, Greta, Anita, Edoardo, Ginevra e Brando. A loro giungano le condoglianze anche del Settempedano.

I funerali saranno celebrati domenica 19 luglio alle ore 9 nel santuario della Madonna dei lumi. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”. Per volontà della famiglia, non fiori ma offerte destinate alle suore dello Smac.