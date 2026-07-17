Il dottor Pasotti opera Paoloni con tecnica mininvasiva: «Recupero in tempi record»

L’assessore allo Sport del Comune di San Severino, Paolo Paoloni, conosciuto non solo in città per i suoi trascorsi nel mondo del calcio, si è sottoposto a un intervento di protesi d’anca all’ospedale di Camerino. L’operazione è stata eseguita dal dottor Leonardo Pasotti, primario dell’Unità Operativa di Ortopedia, con la tecnica mininvasiva per via anteriore: una metodica sempre più apprezzata per i numerosi vantaggi offerti ai pazienti.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento al dottor Leonardo Pasotti e a tutta la sua équipe per la grande professionalità e competenza dimostrate – dice Paolo Paoloni –. L’intervento è perfettamente riuscito e già nelle prime ore ho potuto constatare i benefici di questa tecnica innovativa, iniziando il percorso di recupero in tempi davvero rapidi. Tutto ciò rappresenta un’eccellenza della nostra sanità».

Questa tecnica, infatti, consente di raggiungere l’articolazione passando tra i muscoli, senza reciderli, preservando così l’integrità dei tessuti molli. L’intervento prevede un’incisione contenuta, di circa 8-10 centimetri, e permette generalmente un recupero più rapido, con una sensibile riduzione del dolore post-operatorio. Inoltre, grazie ai protocolli “fast-track” adottati dalla struttura, i pazienti possono spesso alzarsi e iniziare a camminare già poche ore dopo l’intervento.



L’assessore Paoloni, dunque, ha voluto condividere questa sua esperienza personale per testimoniare il valore dell’approccio chirurgico innovativo adottato dal dottor Pasotti, che consente ai pazienti di affrontare il percorso di cura con maggiore serenità e con tempi di recupero ridotti.