L’Itts “Divini” conquista anche quest’anno la Bandiera verde “Eco-Schools”

L’Itts “Divini” ha conseguito la certificazione “Eco-Schools” e la prestigiosa Bandiera verde, riconoscimento internazionale che premia l’impegno delle comunità scolastiche per lo sviluppo sostenibile.

Il verdetto è arrivato dalla Commissione nazionale di valutazione del programma internazionale Eco-Schools, che ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto dall’istituto durante l’anno scolastico 2025-2026. Un traguardo che colloca nuovamente la scuola come punto di riferimento per la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’impatto ambientale, capace di diffondere nella comunità locale buone pratiche e stili di vita sostenibili.

Un plauso speciale va agli studenti, protagonisti indiscussi di un anno di impegno che ha portato a risultati eccellenti. Grazie a questo riconoscimento, l’Itts “Divini” continua a far parte di una rete che unisce scuole di 80 Paesi nel mondo. La certificazione ha durata annuale e la scuola guarda già al prossimo anno, con la volontà di confermare il proprio impegno con nuovi progetti, anche a livello internazionale.

L’Istituto settempedano è stato inoltre selezionato per partecipare al progetto pilota “Young Reporter for the Environment & Bow Seat”, iniziativa dedicata alla creatività giovanile a servizio dell’ambiente, riservata alle scuole aderenti al circuito Eco-Schools.

Una fotografia realizzata dai nostri studenti è stata scelta ed esposta nella galleria virtuale della Fee (Foundation for environmental education), la “YRE Virtual Gallery — Young Reporters for the Environment”, offrendo alla scuola una preziosa opportunità di visibilità nel mondo.

Il link per visualizzare la galleria virtuale: https://www.yre.global/virtual-gallery

Due riconoscimenti che confermano il valore del percorso educativo intrapreso dall’Itts “Divini” e l’entusiasmo di una comunità scolastica sempre più protagonista nella cultura della sostenibilità.