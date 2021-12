“Studio Dance Academy” ha chiuso il 2021 al palas con il Gran ballo di Natale

Dopo aver fatto incetta di tanti titoli al recente campionato regionale della Federazione italiana di danza sportiva, gli allievi della “Studio Dance Academy” – diretta dai maestri Federica Agostinelli e Lorenzo Tarabelli – si sono esibiti nel tradizionale gran ballo di Natale e di fine anno al palasport di San Severino.

In un anno certamente non facile, per via dell’emergenza sanitaria, che ha tenuto tutti lontani dalle sale da ballo, la Scuola non ha mai mollato arrivando anche a impartire lezioni online. Così la passione e la dedizione hanno portato alcuni interpreti fino alla conquista del titolo italiano.

Al palas, sia i campioni sia i danzatori in erba, oltre agli evergreen master, hanno dato dimostrazione del proprio talento in un pomeriggio che ha strappato lunghi applausi e una grande partecipazione. La serata è stata particolarmente coinvolgente. E a portare il saluto dell’Amministrazione comunale c’era l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, il quale si è complimentato con i maestri che dirigono la “Studio Dance Academy”, nonché con tutti gli iscritti. “Il ballo – ha sottolineato Paoloni – è passione, impegno, attività fisica, ma anche occasione di incontro, aggregazione e, soprattutto, socializzazione”. Nel rispetto delle normative più rigide l’attività della scuola riprenderà subito dopo le festività natalizie.