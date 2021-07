Valentino Corsi è vicecampione italiano di minienduro 125 cc

Il sedicenne Valentino Corsi è vicecampione italiano di minienduro nella classe 125 cc. Il giovane pilota di San Severino si è presentato all’ultimo atto – svoltosi nel week end a Sedazzio, piccola città piemontese in provincia di Alessandria – con un terzo posto in classifica generale e, grazie a due eccellenti giornate di gara, è riuscito a risalire una posizione e a chiudere la stagione sul secondo gradino del podio. Un ottimo risultato per il promettente centauro che corre con una Gas Gas per le “Fiamme Oro” di Milano.

Valentino Corsi



Sabato Valentino Corsi ha tenuto testa al leader della graduatoria, Manuel Verzeroli, ed è giunto alle sue spalle, mentre nella prova di domenica ha concluso al quarto posto guadagnando comunque altri punti importanti per la classifica conclusiva del campionato. Dopo 6 gare, ecco i punteggi definitivi: Manuel Verzeroli 110 punti, Valentino Corsi 89 punti, Pietro Scardina 87 punti, Davide Mei 82 punti. Il settempedano, soddisfato per l’epilogo del campionato, ci tiene a ringraziare il suo meccanico, Giuliano Ulissi, l’azienda Sios, il Team Planet e la Janus Fabriano nella persona di Mirko Casoni, nonché il Gruppo sportivo delle “Fiamme Oro” e il responsabile per la Federazione dell’enduro giovanile, Juri Simoncini.