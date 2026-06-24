Rimini, Eva Amici è prima ai Campionati italiani di ginnastica artistica

Questa settimana a Rimini si stanno svolgendo i Campionati italiani individuali di ginnastica artistica con la partecipazione di migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, isole comprese. Hanno letteralmente invaso la locations della Fiera di Rimini che ospita la manifestazione.

Fra questa marea di giovanissime atlete ci sono anche le ragazze dell’Asd San Severino, di cui vi daremo conto nei prossimi giorni.

Intanto, nella categoria A1 le Marche sono state subito protagoniste grazie a Eva Amici che ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a un’ottima performance.

Eva gareggia per l’Associazione Artistica Ascoli, ma ha un forte legame con il territorio settempedano. Infatti qui risiedono i nonni materni che, di fatto sono i suoi primi “Supertifosi” assieme, ovviamente, ai genitori Roberto e Sara Zizzi.