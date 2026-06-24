Settempeda, torna la Festa dei Boys: sabato 27 giugno al Circolo ricreativo Acli

Sarà una serata all’insegna dell’amicizia, della passione sportiva e della voglia di stare insieme quella di sabato 27 giugno, quando il gruppo dei tifosi biancorossi organizzerà la quarta edizione della “Festa Boys Settempeda”.

L’iniziativa si svolge al Circolo ricreativo Acli di via XX Settembre ed è un’occasione speciale per ritrovarsi tra sostenitori e amici che ogni domenica seguono con passione le vicende sportive della squadra di calcio di San Severino. L’invito a partecipare, infatti, è rivolto a tutti coloro che durante la stagione hanno tifato la squadra dai gradoni, ma anche a chi condivide l’attaccamento alla maglia e ai valori del gruppo.

Il programma prenderà il via alle ore 18 con un aperitivo accompagnato dalla musica (ingresso libero). Alle 20.30 seguirà il momento della cena, con prenotazione obbligatoria e quota di partecipazione fissata a 20 euro. Il menù prevede lasagne, maialino con patate arrosto, acqua, vino e caffè.

La serata proseguirà poi fino a tardi con stand food & drink e intrattenimento musicale affidato a Leonardo Simoncini & DJ Yasser, pronti ad animare la festa con musica e divertimento.

Come recita lo storico striscione del gruppo, “Fieri di essere Ultras”, l’iniziativa vuole essere soprattutto un momento di aggregazione e condivisione, nel segno della passione per la Settempeda e dell’appartenenza alla grande famiglia biancorossa.

Per prenotare la cena è possibile contattare i numeri 331.3185742 oppure 392.526814.