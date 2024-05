“Un anno magico” per la Settempeda: prima la passerella a teatro, poi la festa ai Giardini

Settempeda ancora protagonista con una serata speciale per ricordare l’indimenticabile stagione appena conclusasi che ha portato la vittoria del campionato e il ritorno in Promozione a distanza di nove anni.

Sabato 18 maggio dalle ore 21.30 ai giardini pubblici “G. Coletti” la squadra insieme a staff tecnico e dirigenziale si ritroverà per celebrare un’annata eccezionale e un risultato che ha scatenato un grande entusiasmo fra appassionati, simpatizzanti e tifosi.

“Un anno magico” è il titolo scelto per una serata a cui potranno partecipare tutti per condividere l’ennesimo momento di festa in cui non mancheranno tra le altre cose musica e premi speciali per i calciatori.

La giornata, però, per il gruppo biancorosso inizierà qualche ora prima, visto che alle ore 17.30 la Settempeda sarà al teatro Feronia su invito dell’Amministrazione comunale per essere premiata per il successo colto in Prima categoria.