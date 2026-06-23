“Il galoppo del Piancavallino” in piazza tra musica live e omaggio a Luciano Guardati

Giovedì 25 giugno, alle ore 21, il docufilm dal titolo “Il galoppo del Piancavallino” apre la nuova rassegna cinematografica all’aperto, organizzata da Comune e Cinema San Paolo a ingresso gratuito.

Il docufilm che ripercorre oltre quarant’anni di avventure e collaborazioni artistiche nate nello storico studio di Gianfranco Ruggeri. La visione sarà preceduta dall’introduzione di Pierpaolo Serpilli. Inoltre la serata si arricchirà di un mix teatrale e di un concerto dal vivo con sonorità rock, blues e jazz a cura di band storiche come Sirene & Balene e di molti altri musicisti.

Infatti, ci sarà un vero e proprio live grazie alla band Sirene & Balene di cui si parla nel docufilm.

Nel corso della serata sarà anche eseguito un brano, dal titolo “Canto un angelo”, il cui testo è stato scritto dal professor Luciano Guardati e dedicato al protagonista del docufilm Gianfranco Ruggeri di Piancavallino.

Ci sarà anche un contributo a Guardati a cura del suo caro amico Marcello Boccaccini.