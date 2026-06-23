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“Il galoppo del Piancavallino” in piazza tra musica live e omaggio a Luciano Guardati

in Consigliati 23 Giugno 2026 189 Visite

Giovedì 25 giugno, alle ore 21, il docufilm dal titolo “Il galoppo del Piancavallino” apre la nuova rassegna cinematografica all’aperto, organizzata da Comune e Cinema San Paolo a ingresso gratuito.

Il docufilm che ripercorre oltre quarant’anni di avventure e collaborazioni artistiche nate nello storico studio di Gianfranco Ruggeri. La visione sarà preceduta dall’introduzione di Pierpaolo Serpilli. Inoltre la serata si arricchirà di un mix teatrale e di un concerto dal vivo con sonorità rock, blues e jazz a cura di band storiche come Sirene & Balene e di molti altri musicisti.

Infatti, ci sarà un vero e proprio live grazie alla band Sirene & Balene di cui si parla nel docufilm.

Nel corso della serata sarà anche eseguito un brano, dal titolo “Canto un angelo”, il cui testo è stato scritto dal professor Luciano Guardati e dedicato al protagonista del docufilm Gianfranco Ruggeri di Piancavallino.

Ci sarà anche un contributo a Guardati a cura del suo caro amico Marcello Boccaccini.

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