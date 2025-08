Giubileo dei giovani: in servizio a Roma pure i volontari della Protezione civile di San Severino

Il Gruppo comunale di Protezione civile di San Severino è stato impegnato in questi giorni a Roma in servizi di supporto ai partecipanti al Giubileo dei giovani. Una squadra di volontari settempedani si è unita alla grande macchina organizzativa per offrire il proprio contributo, dimostrando ancora una volta lo spirito di servizio che caratterizza il volontariato marchigiano.

In un evento che ha radunato oltre un milione di giovani provenienti da ogni angolo del mondo, la Protezione civile ha esercitato un ruolo cruciale per garantire la sicurezza, l’assistenza e il corretto svolgimento delle manifestazioni. I volontari di San Severino, preparati e formati per affrontare diverse tipologie di emergenza, sono stati assegnati a compiti di supporto logistico e operativo agli eventi principali previsti a Tor Vergata.

La loro presenza si è inserita in un ampio dispositivo nazionale coordinato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, che ha previsto la mobilitazione di migliaia di volontari di diverse regioni d’Italia.

“È stato per noi un onore e un privilegio poter partecipare a un evento di portata internazionale come il Giubileo dei giovani – sottolinea Dino Marinelli, coordinatore del gruppo comunale dei volontari di Protezione civile di San Severino -. Questa esperienza non solo ci ha permesso di mettere a disposizione le nostre competenze a favore di una causa così importante, ma ha rappresentato anche un momento di crescita e confronto con altre realtà di volontariato. Il nostro Gruppo è da sempre in prima linea per la comunità, e questa missione a Roma è stata la conferma del nostro impegno e della nostra dedizione”.

La partecipazione al Giubileo dei giovani 2025 consolida la reputazione del Gruppo comunale di Protezione civile di San Severino come una risorsa affidabile e preparata, pronta a intervenire non solo a livello locale ma anche in contesti di grande respiro nazionale e internazionale. Il loro servizio è un esempio concreto dei valori di solidarietà, altruismo e professionalità che animano il mondo del volontariato.