Terminato il progetto di “Help” sull’EducAzione alimentare

Si è concluso il progetto “EducAzione alimentare: percorso formativo di benessere sano e consapevole”, promosso dall’Associazione Help sos salute e famiglia e finanziato dal Csv Marche, con la collaborazione di diverse associazioni del territorio (Age Marche, Equilibri, Red Rete educazione digitale, Genitori & figli per mano, Il prisma e Centro culturale Tarkovskij).

Il progetto, costituito da corsi di formazione in diretta e da video realizzati da vari professionisti della salute, ha riscosso un grande successo, con un’attiva partecipazione dei cittadini. Con uno sguardo centrato sulla persona, il coinvolgimento di diversi professionisti ha permesso di trattare l’alimentazione a trecentosessanta gradi, con l’obiettivo di consigliare una dieta il più possibile sostenibile, migliorare la conoscenza del nostro

territorio dal punto di vista delle tipicità locali e di contrastare lo sviluppo di fake news alimentari e diete “alla moda”, soprattutto in un momento storico particolare come quello legato al Covid-19.

Il team multidisciplinare è stato composto dalle dietiste Elisa Pelati e Carla Giordani, che hanno parlato di sicurezza e sostenibilità alimentare, di come riuscire a variare l’alimentazione tra pasti e equilibrati e porzioni, nonché delle diete alla moda e degli integratori. La dottoressa Natalia Busciantella Ricci, specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, ha messo l’accento invece sulla prevenzione delle malattie e sulla dieta mediterranea, mentre la dottoressa Giuseppina Malasisi, psicologa e psicoterapeuta, ha parlato del rapporto tra sensazioni emozioni e alimentazione e della prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.

Successivamente l’ostetrica Melissa Falistocco ha delineato l’importanza dell’alimentazione durante la gravidanza, l’allattamento, lo svezzamento e la menopausa; poi è intevenuto il coach Michele Meschini con un focus sul movimento e sull’importanza di una vita il più possibile attiva. Lui ha sfatato miti e dato indicazioni utili per tutte le fasce d’età.

Ed ancora: Juri Piermattei, imprenditore, ha parlato dell’importanza dei prodotti di stagione a km zero; Emanuele Agrifoglio, apicoltore, ha delineato l’importanza delle api per il nostro organismo e per l’ecosistema; Catia Mizioli, proprietaria del pastificio “Maniinpasta” di Belforte del Chienti, ha portato i cittadini alla scoperta della preparazione della pasta all’uovo fatta a mano.

Gli incontri prevedevano l’interazione attiva tra l’esperto e un moderatore, tra cui Benedetta Petroselli, laureata in ricerca storica e collaboratrice di EmmeTv.

“L’associazione Help – sottolinea la presidente Cristina Marcucci – si è consolidata nel tempo formando volontari, genitori, insegnanti, educatori, operatori e anche studenti su diverse tematiche. In questo contesto la promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche-generative attraverso uno stile di vita sano e un’alimentazione personalizzata sono di fondamentale importanza. E progetti di questo tipo dovrebbero essere sempre più sviluppati e proposti all’interno del nostro territorio”.