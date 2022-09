Appuntamento rituale per gli amanti settempedani del basket: domenica 2 ottobre, al palasport “Albino Ciarapica” (ore 17), la Rhütten San Severino guidata da coach Alberto Sparapassi e la Vigor Matelica del trainer Porcarelli si contenderanno il 19° Memorial Toti Barone, a ricordo dell’indimenticato allenatore della prima squadra e di tante compagini giovanili biancorosse. Per le due formazioni cestistiche sarà un test fondamentale in vista dell’inizio del campionato di serie D regionale che prenderà il via il weekend successivo, quando i ragazzi del presidente Francesco Ortenzi esordiranno in casa contro gli 88Ers Civitanova Marche, mentre la Halley Informatica Matelica sarà anch’essa protagonista fra le mura amiche opposta ad una delle pretendenti, insieme a Macerata e Pedaso, alla vittoria finale, l’Asd Montegranaro Basket. Dopo le prime quattro settimane di preparazione atletica guidata magistralmente da Alessandro Fabrini, il test di domenica servirà in casa settempedana per testare l’inserimento dei nuovi acquisti in una formazione giovanissima che punta comunque al raggiungimento dei play-off. Alla fine della manifestazione, nata come detto per ricordare Antonino Barone, oltre alla premiazione delle formazioni verrà assegnato il premio individuale Mvp (Most valuable player) al miglior giocatore della kermesse, «che da quest’anno – rivela il diesse della Rhütten, Guido Grillo – sarà intitolato a Maurizio Forconi, un altro ragazzo cresciuto a pane e basket, che ci ha lasciato troppo presto qualche mese fa».

Lu.Mus.