Settimana di San Pacifico: prologo a scuola, martedì festa liturgica, week end di eventi

Non solo pioggia ed allagamenti in avvio di anno scolastico. Al comprensivo “Padre Tacchi Venturi” si è iniziato infatti all’insegna dei buoni propositi con padre Luciano Genga che, ancora una volta, ha voluto essere vicino al mondo dei giovani in maniera stavolta trasversale, benedicendo l’intero corpo docente dell’istituto di Infanzia, Primaria e Secondaria settempedano.

Invitato dalla dirigente scolastica Catia Scattolini, padre Luciano è stato accolto con gioia da maestre e professori che hanno fatto tesoro delle raccomandazioni di pazienza del guardiano del santuario di San Pacifico e parroco di San Lorenzo a partire proprio dalla riunione lunga ed impegnativa anche perché si è trattato fra gli altri il sempre attuale tema della sicurezza degli impianti che corpo docente e collaboratori devono costantemente garantire.

Al termine del suo breve saluto, padre Genga ha rinnovato l’invito ai fedeli di ogni età all’annuale festa di San Pacifico, compatrono settempedano.

Dopo il triduo di preparazione, l’evento entrerà nel vivo martedì 24 settembre con la festa liturgica in onore del santo, particolarmente venerato dalla popolazione settempedana, con sette messe ripartite tra mattina, dalle 7.30, e pomeriggio, l’ultima alle 18.30.

Domenica 29 settembre giornata clou in onore di San Pacifico al cui santuario i pellegrini arriveranno in pellegrinaggio con partenza dal rione Settempeda alle 6.30.

Seguiranno sette celebrazioni eucaristiche. Dopo ciascuna funzione verrà offerta colazione o merenda.

Il programma civile propone una commedia dialettale della Compagnia Terra dei Fioretti sabato 28 alle 21.15 al teatro Feronia, la manifestazione Pompieropoli molto attesa dai bimbi anche per la presenza di una ventina di caschi rossi permanenti che animeranno il pomeriggio di domenica 29, dalle 15, in Piazza del Popolo con lo spostamento di automezzi e l’uso degli attrezzi di soccorso specifici, ed infine il concerto del corpo filarmonico Francesco Adriani alle 16, al santuario, come degna conclusione musicale.

