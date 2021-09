Purtroppo ‘Puliamo il Mondo’ non finisce mai a mani vuote

Stamattina (domenica 26 settembre) si è tenuta la manifestazione “Puliamo il Mondo”, evento da più di vent’anni organizzato da Legambiente in tutto il territorio nazionale con il fine di sensibilizzare i cittadini di ogni età al rispetto e alla pulizia dell’ambiente. L’appuntamento settempedano, organizzato dal circolo Legambiente “Il Grillo”, è stato supportato dal Comune di San Severino con il sostegno tecnico della Protezione civile e quest’anno ha aderito anche l’associazione Scout M.A.S.C.I.

Alle ore 9 i partecipanti si sono ritrovati, per la registrazione secondo le norme anti Covid, al Ponte di Sant’Antonio: più di trenta le persone pronte a partecipare, di ogni fascia d’età, dagli adulti ai bambini. Dopo la consegna di pettorine, berretti, guanti e sacchetti da parte dei volontari del Grillo, il numeroso gruppo è partito in direzione Valle dei grilli, attraverso il “sentiero del Vallato” che costeggia il fiume Potenza.

La bella mattinata soleggiata ha favorito l’energica attività di pulizia del percorso e, come sempre, sono stati trovati tanti rifiuti. “Puliamo il Mondo”, purtroppo, non finisce mai a mani vuote: bottiglie di vetro, molta plastica, pezzi di Eternit, anche barre di ferro, un televisore ed un vecchio scaldabagno; la solita mancanza di rispetto verso l’ambiente non viene mai smentita, ma fortunatamente c’è chi ancora non molla e non accetta di far diventare il mondo una grande discarica.

Lungo il percorso, grazie al costante aiuto dei volontari della Protezione civile, tutti i rifiuti, ingombranti e non, sono stati raccolti e caricati: lo spazio del pick-up è stato completamente riempito con tutta la sporcizia raccolta.

Alla fine del cammino, i partecipanti hanno potuto ristorarsi con una merenda gentilmente offerta dalla Coop. “Puliamo il Mondo” è una manifestazione-simbolo della cura dell’ambiente: i volontari, ogni anno, la ripetono riuscendo a coinvolgere sempre più persone e associazioni possibili. Il lavoro da fare è molto: ogni volta, in ogni zona che si va a perlustrare, ci sono sempre molti rifiuti da sgomberare. Ma la voglia non manca, la speranza nemmeno, e la partecipazione di giovani e giovanissimi, fa ben sperare per il futuro.

Silvio Gobbi