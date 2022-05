Nella mattinata di venerdì 13 maggio, in accordo all’Agenda degli obiettivi 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni unite e sulla scia della Giornata della Terra dello scorso 22 aprile, l’Istituto “Bambin Gesù” ha voluto dare il proprio contributo per la tutela dell’ambiente.

Gli studenti delle classi seconde del Liceo linguistico e delle Scienze umane hanno aderito al progetto “Obiettivo 15” dell’Agenda 2030, ovvero proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre: per contribuire a tale obiettivo, i ragazzi hanno messo a dimora un arbusto nell’orto del Museo del Territorio della nostra San Severino. Con questo semplice ma concreto gesto, gli studenti hanno voluto partecipare a questa importante campagna in favore dell’ecosistema, per la tutela delle foreste, per contrastare la desertificazione, arrestare ed invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità.

«Non abbiamo un secondo pianeta siamo chiamati a curare il nostro», dicono gli studenti che hanno convintamente partecipato a “Obiettivo 15”.

Con i ragazzi, il direttore del Museo del Territorio, Egidio Pacella, e le docenti curatrici del progetto: le professoresse Warda Louali, Lucia Palombi e Shura Oyarce.

Galleria fotografica sui canali social del Settempedano