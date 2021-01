Lockdown, la risposta dolce di Luca e Luciano Bonifazi

«Avremmo potuto reagire con il classico muro contro muro, protestando platealmente e aprendo a dispetto delle norme anti lockdown, ma che cosa avremmo ottenuto? Una multa salata e un pugno di mosche. Abbiamo perciò optato per una “protesta dolce”, che avesse attirato i clienti attraverso una serie di piccole iniziative volte a stimolare l’accoglienza con una punta di allegria e siamo riusciti, almeno per ora, a trarci d’impaccio da una situazione che tuttavia resta difficile, rimanendo con il consueto assetto di noi proprietari e due dipendenti».

Nella speranza che i vaccini facciano il loro corso e che il Coronavirus stemperi, prima o poi, la sua carica virulenta, i gemelli Luca e Luciano Bonifazi del Bar Centrale, nella rinomata e baricentrica Piazza del Popolo, hanno lavorato di fantasia e, di volta in volta, attraverso una serie di iniziative, stanno facendo centro, calamitando il consueto stuolo di clienti incuriositi e divertiti dalle continue novità.

«La prima risale al periodo estivo, “Bar centrale love”. Il piccolo progetto, in accordo con norme e istituzioni, è stato di posizionare dei mini tavoli con seduta laterale sulle scalinate di Piazza del Popolo, rispettando ovviamente le distanze previste dal decreto anti pandemia e ospitando le persone a coppia, fidanzati o amici. Dopo il lockdown dello scorso marzo i concittadini avevano bisogno di uscire e sentirsi in qualche modo vicini e abbiamo colto nel segno. Abbiamo poi pensato ad un distanziamento meno antipatico tramite il posizionamento di alcuni orsacchiotti di peluche sulle sedie del bar. I nuovi “amici”, che a fine emergenza metteremo all’asta con il ricavato in dono alla Casa di riposo Lazzarelli, trasmettono vicinanza, sicurezza e simpatia e sono risultati molto graditi ai clienti. Da qualche giorno prepariamo cocktail e colazioni accompagnati da bigliettini motivanti. Inoltre, per gestire gli asporti e il rapporto con i clienti carichiamo sui social post divertenti e illustrativi delle varie misure da rispettare». Per una… critica propositiva.

Lu.Mus.