Domenica 21 giugno il secondo raduno “Motogiro dei Castelli” tra curve, passione e storia

Scaldano i motori gli appassionati delle due ruote: domenica 21 giugno andrà in scena la seconda edizione del “Motogiro dei Castelli”, l’atteso appuntamento motociclistico promosso e organizzato da Wolf Motorsports di San Severino. Dopo il successo dell’anno scorso, l’evento si ripresenta con una formula rinnovata e aperta a qualsiasi tipologia di moto, con l’obiettivo di unire la passione per il viaggio alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e storiche del territorio.

Per l’edizione 2026, l’organizzazione ha previsto due differenti opzioni di percorso per permettere a ciascun partecipante di scegliere l’avventura più adatta alle caratteristiche del proprio mezzo e al proprio stile di guida:

Insieme a un giro stradale guidato ed un itinerario pensato per gli amanti dell’asfalto, studiato per godersi appieno le curve, i saliscendi e gli splendidi scorci panoramici offerti dal territorio dei castelli, ci sarà la possibilità di affrontare anche un giro maxi-enduro (traccia GPX) ovvero un percorso dedicato agli amanti del tassello e dello sterrato, che si svilupperà lungo strade bianche e sentieri panoramici, fruibile in autonomia tramite traccia digitale.

Il programma della giornata scatterà ufficialmente alle ore 14.30 con il ritrovo dei centauri presso la sede di Wolf Motorsports, in località Taccoli. Alle ore 15 è prevista la partenza ufficiale del giro. Lungo il tragitto, alle ore 17.30, i partecipanti si ritroveranno per una sosta ristoro utile a ricaricare le energie e a condividere le prime impressioni della giornata. Il gran finale è fissato per le ore 20, quando la carovana si ritroverà per un esclusivo aperitivo-cena a bordo piscina, presso il resort Villa Berta, animato da musica dal vivo e intrattenimento, per chiudere in bellezza una giornata all’insegna del buon cibo e dell’amicizia.

Per garantire la perfetta riuscita della logistica e dei momenti conviviali, l’iscrizione all’evento è obbligatoria ed è da effettuarsi tassativamente entro lunedì 15 giugno. Per avere maggiori informazioni sui costi, sui dettagli dei percorsi e per effettuare le prenotazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero di telefono 331 4411646.