“Carlini Orselli”: Settempeda battuta (2-1) ed eliminata dal Montefano

Termina agli ottavi l’avventura della juniores della Settempeda al “Carlini-Orselli”. Fatali ai giovani biancorossi i play off che hanno premiato il Montefano che l’ha spuntata per 2-1. Si decide tutto nel secondo tempo con gli avversari bravi a rovesciare il risultato con un uno/due nel giro di 14’ che ha punito oltremodo una Settempeda brava a tenere il campo e sempre pronta a giocare a viso aperto. Convincente e gestito bene il primo tempo dai ragazzi di Giacconi che hanno fatto correre palla e manovrato con fluidità. Match equilibrato, combattuto e con ritmi elevati nella prima frazione; nella ripresa la Settempeda è andata con merito in vantaggio, ma è stata subito raggiunta e questo è il rammarico maggiore, oltre al modo in cui è arrivato il 2-1, perché resistendo di più forse le cose sarebbero potute cambiare. Complice un calo fisico di alcuni elementi e a causa di un po’ di frustrazione per le due reti prese, i biancorossi non sono riusciti a reagire a dovere e alla fine si sono dovuti arrendere ad un Montefano forte, organizzato, prestante fisicamente e che ha trovato risorse importanti dalla panchina con cambi puntuali e determinanti per le sorti dell’incontro.

La cronaca

A Potenza Picena va in scena il penultimo play off in calendario, quello fra Settempeda e Montefano(ottava e nona al termine della prima fase). Sfida ad eliminazione diretta. Davanti a spalti gremiti(tanti i settempedani in trasferta)le due formazioni partono con vivacità e intraprendenza. Il primo spunto degno di nota è del Montefano: Pitzalis di tacco appoggia per Castignani che avanza e calcia a giro con palla che rimbalza sulla faccia superiore della traversa. Settempeda che manovra e lo fa con precisione. Alcune azioni sono davvero pregevoli. Una vede capitan Borgiani mettere alto da posizione invitante; un’altra porta al tiro Massacci con destro centrale. Tanto equilibrio e squadre che si equivalgono. Il tempo si chiude con il tentativo di Recanatesi ben rintuzzato da Giulietti. Il secondo tempo vede il Montefano con tre novità. La prima chance è biancorossa: Sfrappini, uno dei migliori, si accentra da sinistra e scarica il destro rasoterra verso il primo palo, ma Talozzi è attento e devia di piede. Ancora Settempeda sugli scudi e al 13’ arriva il vantaggio. Meschini imbuca per Borgiani che parte sul filo del fuorigioco, scatto fino in area, dribbling sul portiere in uscita, Talozzi lo tocca e lo atterra. E’ rigore che Francesco Sfrappini trasforma con un destro centrale toccato dall’estremo avversario ma che finisce lo stesso in porta. Partita in discesa e da gestire per i ragazzi di Giacconi? Niente affatto dato che 4’ più tardi è già ristabilita la parità: palla rasoterra a tagliare l’area che raggiunge Castignani il quale controlla spalle alla porta, si gira e incrocia con il sinistro a mezza altezza. Match che rimane sempre in bilico, anche se il Montefano in questa fase appare più tonico e più lucido. Al 31’ l’ottavo di finale si decide. Lancio lungo dalle retrovie con pallone che si avvia verso l’area settempedana con Giulietti, nel complesso attento e preciso in molti interventi, è fuori dai pali e con la possibilità di intervenire, ma il portiere ha una esitazione fatale (aspetta l’arrivo della sfera anziché andarle incontro per rinviare) che consente ad uno dei nuovi in campo, Moretti, di inserirsi, catturare palla e portarla fin dentro la porta vuota. E’ una botta pesante per la Settempeda che mostra qualche difficoltà a reagire ed a costruire azioni concrete. Neanche i cambi portano benefici, anche se al 40’ ci prova il neo entrato Lovaglio, ma perde l’attimo per calciare e quando lo fa il tiro è respinto. In pratica finisce qua e il Montefano può gioire e festeggiare la qualificazione, mentre la Settempeda saluta il torneo ma lo fa con onore, a testa alta e dopo un cammino assai positivo.

r.p.