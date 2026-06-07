L’agriturismo “Le Borgianelle” inaugura la nuova area piscina, relax e campeggio

Con il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle massime autorità, l’azienda agrituristica “Le Borgianelle”di Francesca Schiavoni, situata nella suggestiva località di Gaglianvecchio, ha inaugurato i suoi nuovi spazi dedicati all’accoglienza e al turismo. Un ampliamento importante che va a completare la già apprezzata struttura esistente, dotandola di una splendida piscina a sfioro, un’area relax e un campeggio attrezzato per tende e camper. Questo importante percorso di riqualificazione nasce dalla volontà della famiglia Schiavoni Piantoni di investire nella ricettività del territorio marchigiano.

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni, a testimonianza del valore che questo investimento rappresenta per l’intera comunità e per il turismo locale.

Accanto alla famiglia Schiavoni Piantoni hanno preso parte al taglio del nastro il sindaco Rosa Piermattei, il vice presidente del Consiglio regionale, Giacomo Rossi, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Marche, Silvia Luconi, e in rappresentanza della Commissione regionale alle Pari opportunità, Noemi Ortenzi.

“La presenza e il supporto delle istituzioni rappresentano per noi un segnale fondamentale di vicinanza al lavoro delle piccole imprese”, ha dichiarato Marina Piantoni, responsabile della struttura: “Questo progetto è il coronamento di un lungo percorso di investimenti e sacrifici, pensato per offrire una proposta turistica di qualità e per valorizzare ulteriormente l’offerta ricettiva del nostro splendido territorio”.

Il pomeriggio di festa si è aperto con la cerimonia ufficiale del taglio del nastro e la successiva benedizione dei nuovi spazi. Gli ospiti e i cittadini presenti hanno poi potuto godere di aperitivo e rinfresco a base di prodotti tipici dell’azienda agricola. Il pomeriggio è stato inoltre impreziosito dalla musica del duo Spaghetti Dj Set e dalla presenza della Iena Filippo Roma , che con lo slogan “Le Iene portano bene” ha garantito un sicuro successo a questa nuova attività.

Con questa nuova veste, l’agriturismo “Le Borgianelle” si candida a diventare un punto di riferimento per il turismo esperienziale, intercettando la crescente domanda di viaggiatori alla ricerca di relax, natura e autenticità.