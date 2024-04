Domenica il Pellegrinaggio a piedi fino al santuario del Glorioso

In occasione della ricorrenza della lacrimazione della statua della Madonna domenica 21 aprile torna il tradizionale Pellegrinaggio a piedi al Glorioso.

Questo il programma: alle ore 8 ritrovo e partenza dal piazzale del Duomo Sant’Agostino. Si procederà lungo via Nazario Sauro, via Giuseppe Garibaldi, Piazza del Popolo, via e viale Eustachio, via Settempeda, strada Septempedana fino a via del Glorioso.

L’arrivo al santuario, per la celebrazione di una messa, è previsto per le ore 9.

L’iniziativa è organizzata dalla Confraternita del Corpus Domini.

Le confraternite parteciperanno alla cerimonia indossando le loro divise.

Il pellegrinaggio si svolgerà anche in caso di maltempo.

Come ricorda lo storico settempedano Raoul Paciaroni in una delle sue numerose pubblicazioni dal titolo “Gli ex voto del santuario di Santa Maria del Glorioso”, nel venerdì santo del 22 aprile 1519 avvenne un fatto miracoloso narrato dagli storici: i moltissimi fedeli presenti nella cappellina videro con stupore scendere copiose lacrime dagli occhi della Pietà. Il prodigio, che si registrò per la prima volta esattamente 505 anni fa, si ripeté anche nel 1701 e 1702 secondo testimonianze raccolte nel tempo.