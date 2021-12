Calcetto: Serralta chiude il 2021 in bellezza: 6-5 contro l’Invicta Macerata

Si fa un bel regalo di Natale il Serralta che va alla sosta per le festività con un importante e bel successo sull’Invicta Macerata iniziando nel migliore dei modi il girone di ritorno. Il parquet amico è ancora una volta un alleato forte per i gialloblù che vincono ancora in casa un match combattuto, equilibrato e ricco di gol (6-5 il risultato) che è rimasto in bilico fino all’ultimo regalando emozioni e spettacolo. Non era semplice questa sfida alla terza in classifica, ma i ragazzi di Falsetti sono stati encomiabili nel dare tutto disputando una prova convincente e piena di molti aspetti positivi. Tutti bene fra i locali, ma meritano un elogio chi compare poco nel tabellino dei marcatori e che, invece, stavolta è andato a bersaglio: gli esperti Dignani e Ciriaco, Pellegrini, capitan Dialuce e Gori, autore di una doppietta. Tra gli ospiti da evidenziare la tripletta di Iesari. La classifica resta complicata, ma questa è una vittoria che ci voleva, che rafforza il morale e permetterà al Serralta di prepararsi al meglio durante la pausa per poi tornare in campo a gennaio con più convinzione (trasferta contro l’Aurora Treia venerdì 14 ore 21.30).

La cronaca

Si chiude il 2021 per il Serralta che affronta l’ultima fatica che precede la sosta ospitando l’Invicta Macerata. Fin dalle prime battute si nota come i locali siano dentro il match e abbiano avuto un approccio consono ad una gara che sarebbe importante vincere anche se l’avversario è di alta classifica. Dopo le prime fasi di studio i gialloblù colpiscono con Pellegrini che, dopo aver recuperato palla, parte in contropiede e con un tiro di punta fa secco il portiere. Poco dopo è Nunzi (neo acquisto dei maceratese proveniente dal Borgorosso) che ben servito all’altezza del secondo palo mette dentro il pareggio. Al minuto 20 è Gori a riportare avanti il Serralta con un diagonale che sorprende il portiere. Passano tre minuti e il tris è servito: splendida sponda di Dignani che che serve Dialuce che arriva a rimorchio e il capitano non sbaglia. 3-1. Iesari accorcia le distanze per l’Invicta con una girata da posizione centrale, ma ci pensa Dignani a respingere gli avversari con un bel pallonetto. Ad inizio ripresa si allarga il divario fra le due formazioni perché il Serralta fa 5-2. Bonci va via sulla destra e poi mette in mezzo un ottimo pallone che Gori mette in porta. I maceratese dovendo recuperare scelgono di giocare, e lo faranno fino al termine, con il portiere Batocco avanzato. Al 13’ Ricci colpisce il palo poi i gialloblù colpiscono con cinismo grazie a Ciriaco che ruba palla a Nunzi segnando a porta vuota. Da qui in avanti il match sembra segnato in favore dei settempedani invece l’Invicta ha una reazione importante e in poco meno di dieci minuti si avvicina riaprendo la gara. Al 17’ Cassaro serve Ricci che spinge dentro da pochi passi, al 20’ Iesari da destra infila Vignati e al 26’ ancora Iesari finalizza un’ottima trama. Tutto da rifare per il Serralta che deve stringere i denti per difendere il prezioso minimo vantaggio. I maceratesi spingono incessantemente e creano occasioni, ma un grande Vignati para tutto respingendo gli assalti degli ospiti. Cinque minuti di recupero e proprio all’ultimo respiro c’è un tiro libero del quale si incarica Nunzi. Sinistro respinto da Vignati che compie l’ennesima prodezza tenendo ben stretto un successo voluto e meritato da un Serralta che può festeggiare.

FORMAZIONE: Vignati, Ciriaco, Gori, Pellegrini, Dialuce, Dignani, Paciaroni, Bonci, Palazzesi, Nardi, Gashi, Malandra. All. Falsetti

Roberto Pellegrino