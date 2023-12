Il Serralta non si ferma più e va a vincere anche lo scontro al vertice del girone C del campionato di serie D di calcio a cinque contro il Frasassi (si è giocato a Genga) con un 2-0 all’inglese che vale l’allungo in classifica sui rivali di serata. Ora sono sette le lunghezze fra i gialloblù, sempre più da soli al comando e ormai in fuga, e le più immediate inseguitrici (Moie e lo stesso Frasassi). Sfida intensa, combattuta ed equilibrata che viene decisa nel secondo tempo dalle due reti siglate dagli ospiti, dopo che nella frazione d’apertura ci sono stati due legni per parte. Settempedani che scattano in vetta confermando forza e qualità tecniche di un gruppo molto valido e che gira a mille. Non si vedono al momento avversari che siano capaci di tenere il ritmo indiavolato di capitan Dialuce e compagni (nove vittorie, due pareggi, zero sconfitte, 51 gol fatti) e quindi non si va lontano dalla verità nell’affermare che il Serralta sia da considerare la squadra da battere, cosa ormai assodata e ben chiara soprattutto alle avversarie. E’ stata una vittoria fondamentale che premia tutto il collettivo, con giocatori che si sono esaltati in una prestazione esemplare mostrando spirito di sacrificio, aiuto reciproco e approccio perfetto ad una partita che era molto attesa e che metteva in palio punti importanti. Come detto i protagonisti del 2-0 finale sono stati Enrico Piccinini, autore della rete che ha sbloccato e indirizzato il match, e Leonardo Bonci, che ha chiuso i giochi. Piccinini ha mostrato grinta e decisione quando ha vinto un paio di contrasti che gli hanno permesso di presentarsi davanti al portiere e superarlo con freddezza; Bonci invece è stato abile a guadagnarsi e a trasformare (piatto destro rasoterra con portiere spiazzato) un penalty nato da un suo intercetto su disimpegno errato dello stesso portiere avversario che poi l’ha steso in uscita. Prima della pausa invernale, il Serralta dovrà sostenere l’ultimo impegno del 2023, quello in casa contro il Fabriano (venerdì 15).

SERRALTA: Luciano, Dialuce, Gustavo, Paciaroni, Piccinini, Bonci, Liuti, Guilherme, Zagaglia, Pellegrini, Cicconi. All. Gentilucci.

r.p.