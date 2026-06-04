Nozze d’oro per Saturno Mattiacci ed Elia Appignanesi

Una giornata speciale per Saturno Mattiacci ed Elia Appignanesi, che hanno celebrato le nozze d’oro nella chiesa di Rocchetta, lo stesso luogo in cui si sono sposati il 30 maggio 1976.

Domenica 31 maggio, a cinquant’anni dal fatidico “Sì”, la coppia ha rinnovato la propria unione matrimoniale circondata dall’amore delle figlie Martina e Laura e degli altri familiari, a cominciare dagli adorati nipoti.

E’ stato un momento non solo di grande emozione, ma anche di festa, durante il quale parenti e amici hanno voluto esprimere ai due sposi sentimenti di felicità e affetto per il bellissimo traguardo raggiunto insieme.