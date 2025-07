Rione Settempeda festeggia la vittoria e ringrazia tutti i protagonisti del Palio

Dopo l’ultimo successo nel 2023, il Rione Settempeda è tornato a festeggiare insieme ad atleti e collaboratori la vittoria del Palio dei Castelli 2025.

Grande soddisfazione da parte del presidente, del direttivo dell’associazione e di tutto lo staff per aver messo in piedi un gruppo forte e coeso, che ha permesso, tramite una serie di risultati positivi, culminati con la vittoria nella Corsa delle Torri con tempi record, il successo finale.

Il Rione Settempeda ringrazia, dunque, l’associazione Palio, l’Amministrazione comunale e gli altri castelli e rioni partecipanti per il bel clima creatosi in questa edizione e per l’alto tasso di competitività, che, anche agli occhi del pubblico in piazza, ha reso tutto più spettacolare.